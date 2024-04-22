Кто получает самые большие соцвыплаты в Казахстане

Самые большие соцвыплаты в Казахстане единовременно получают будущие мамы – в среднем 1,5 млн. А по уходу за ребенком – 79 106 тенге в месяц. Сколько платят другим получателям, читайте на NUR.KZ.

В определенных жизненных ситуациях казахстанцы могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Например, если гражданину устанавливают инвалидность, ему назначают соответствующие пособия, размер которых зависит от группы и причины потери трудоспособности.

Однако только государственными пособиями поддержка не ограничивается. Если гражданин официально работал и за него исправно производились все взносы и отчисления, то ему также положены соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

На текущий момент фонд осуществляет следующие выплаты:

по потере трудоспособности;

по случаю потери кормильца;

по случаю потери работы;

по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами;

по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.

Размеры выплат могут быть разными. Например, ранее стало известно, что средняя ежемесячная соцвыплата по потере трудоспособности составила 57 346 тенге. При этом она выплачивается дополнительно к пособию по инвалидности.

Какая социальная выплата самая большая

Соцвыплата по потере трудоспособности не является самой большой. Например, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, семьям, потерявшим кормильца, в среднем выплачивают чуть больше – по 58 543 тенге в месяц.

Средний размер соцвыплаты по случаю потери работы по состоянию на 1 апреля составил 65 402 тенге в месяц, а по уходу за ребенком до полутора лет – в среднем 79 106 тенге.

Однако "рекордсменом" является социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами. Будущим мамам в среднем выплачивают по 1 460 282 тенге. Однако эта выплата является единовременной, то есть казахстанки ее получают лишь один раз.

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Как определяются размеры соцвыплат

Следует учитывать, что указанные здесь суммы являются средними. Кто-то из казахстанцев получает больше, а кто-то – меньше. Все рассчитывается индивидуально.

Например, величина соцвыплаты по случаю потери работы зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года перед регистрацией в качестве безработного, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода.

Выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами также зависят от среднемесячного дохода, но уже за 12 месяцев до даты выхода в декрет, а также от количества отпускных дней.

Родителям, которые потеряли доход в связи с уходом за ребенком до полутора лет, выплачивают 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние 2 года. Если детей двое или более, выплата производится за каждого ребенка по отдельности.

Таким образом, каждый официально работающий казахстанец имеет право в некоторых случаях, помимо государственных пособий, получать еще и социальные выплаты из ГФСС, хотя их размер будет рассчитан индивидуально.