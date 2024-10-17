Слухи о надбавках к пенсиям прокомментировали в Минтруда

Рассылка в Сети о разработке надбавок к пенсиям в размере от 39 до 45 тысяч тенге вместо базовой пенсионной выплаты - фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Как сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РК, информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Кaзaхстaне с 1 января 2025 года изменятся подходы осуществления пенсионных выплат из государственного бюджета, не соответствует действительности.

"Неизвестные лица распространяют в мессенджерах и социальных сетях недостоверную информацию о том, что якобы межведомственной комиссией разработан законопроект о введении надбавки к пенсиям в размере от 39 000 до 45 000 тенге вместо базовой пенсионной выплаты, в зависимости от трудового стажа.

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что пенсионные выплаты в Казахстане формируются из трех составляющих: базовая, солидарная и накопительная", – поясняет ведомство.

Базовая пенсия назначается всем, кто достиг пенсионного возраста. При определении ее размера учитывается весь трудовой стаж на дату достижения пенсионного возраста.

Минимальный размер базовой пенсии при стаже 10 лет и менее составляет 65 процентов от величины прожиточного минимума или 28 215 тенге. А максимальный размер в этом году составляет 105 процентов от прожиточного минимума или 45 578 тенге.

С ежегодным увеличением прожиточного минимума повышается размер базовой пенсии.

Пенсию по возрасту, или солидарную пенсию, получают граждане, имеющие трудовой стаж не менее шести месяцев до 1 января 1998 года. Ее размер зависит от стажа работы до этого периода и среднемесячного дохода. Ежегодно размеры солидарных пенсий индексируются с опережением уровня инфляции на два процента.

Накопительная пенсия выплачивается лицам, которые участвуют в накопительной пенсионной системе путем уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов. Размеры накопительной пенсии зависят от периода участия в системе и объема пенсионных накоплений. Чем больше накопления – тем выше размер пенсии.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – резюмируется в публикации министерства.

Напомним, в начале октября жителям Казахстана в Сети обещали дивиденды с месторождений урана в размере 200 тысяч тенге. Эта информация была фейковой, направленной на похищение персональных данных.

В сентябре в Казахстане рассылали фейковую информацию от имени Министерства финансов о якобы положенной каждому жителю разовой выплате в 144 тыс. тенге. Сайт-фактчекер проанализировал информацию и сообщил, что это фейк.

Ранее в "КазМунайГазе" обратились к казахстанцам из-за мошенников, орудующих от лица компании - злоумышленники обещают гражданам выплаты.

Также летом текущего года в Казахстане опровергли фейк о выплатах ста тысяч тенге, тогда деньги обещали каждому родившемуся с 1949 по 1998 год.

В национальной атомной компании "Казатомпром" опровергли слухи о том, что готовится к запуску платформа для заработка на инвестициях, которая позволяет казахстанцам приобретать акции для пассивного дохода.

Кроме того, мы писали материал о том, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком.