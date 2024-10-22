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Сколько заработали на пенсионных накоплениях казахстанцев управляющие активами ЕНПФ

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Деньги, и смарфон.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все управляющие активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) по состоянию на 1 октября показали доходность выше 10%. Есть ли реальная прибыль для казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

Как известно, накопления казахстанцев, которые хранятся в ЕНПФ, не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты, в том числе и за границей, для того, чтобы получить дополнительную прибыль. Занимаются этим шесть управляющих: Национальный банк РК, а также пять частных компаний.

По состоянию на 1 октября текущего года, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, все они показали высокую доходность, которая обгоняет текущую инфляцию в Казахстане.

Так, по последним данным, под управлением Нацбанка находится более 20,95 трлн тенге пенсионных накоплений. В тенге инвестируется почти 60,79% средств, а в долларах США – 39,2%. На другие валюты пришлось лишь 0,01%.

С начала года отечественный центробанк заработал для вкладчиков ЕНПФ порядка 2,12 трлн тенге и достиг доходности в 11,22%. Для понимания: накопленная за 9 месяцев инфляция составила лишь 5,7%.

Стоит отметить, что Нацбанк в этом году также начал инвестировать накопления, которые сформировались за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). На 1 октября общая сумма активов достигла 169,2 млрд тенге.

Они вложены только в финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Таким образом, с начала инвестиционной деятельности было заработано 9,19 млрд тенге, а доходность составила 8,87%.

Сколько заработали частные управляющие

Под управлением частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 октября находится более 59,7 млрд тенге:

  • АО "Jusan Invest" управляет активами на 9,79 млрд тенге. В тенге хранится 68,12% суммы, а в долларах – 31,88%. С начала года компания заработала для вкладчиков почти 1,1 млрд тенге и достигла доходности в 12,49%;
  • АО "Halyk Global Markets" инвестирует более 4,4 млрд тенге пенсионных накоплений. В тенге вложено 73,09% суммы, в долларах – 26,91%, а в евро – 0,0008%. С начала года управляющий заработал 445,10 млн тенге и показал доходность 10,84%;
  • АО "BCC Invest" распоряжается активами почти на 5,18 млрд тенге. В тенге хранится 83,71% суммы, а в долларах – 16,29%. С начала года компания заработала 497,08 млн тенге – доходность составила 10,67%;
  • АО "Сентрас Секьюритиз" инвестирует активы почти на 1,62 млрд тенге. 75,46% суммы хранится в тенге, в долларах США – 22,93%, а в канадских долларах – 1,61%. С начала года компания заработала 157,05 млн тенге и показала доходность 12,23%;
  • АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" управляет пенсионными активами более чем на 38,72 млрд тенге. В национальной валюте хранится 68,45% суммы, а в долларах – 31,55%. С начала года компания заработала почти 3,67 млрд тенге и показала доходность в 11,52%.
Доходность пенсионных активов на 1 октября 2024 года
Доходность пенсионных активов. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что все управляющие пенсионными активами достигли доходности, которая заметно обгоняет инфляцию в стране. А это значит, что казахстанцы получили реальный инвестиционный доход, который можно проверить в своих пенсионных выписках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2177114-skolko-zarabotali-na-pensionnyh-nakopleniyah-kazahstancev-upravlyayushchie-aktivami-enpf/

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