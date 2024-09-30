Взносы или инвестдоход: что сильнее влияет на рост пенсионных накоплений в Казахстане

Накопления в ЕНПФ растут не только за счет пенсионных взносов казахстанцев, но и благодаря инвестиционной деятельности управляющих, и денег это приносит заметно больше. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, деньги, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты и приносят дополнительный доход вкладчикам.

Занимаются этим шесть управляющих: Национальный банк РК и пять частных компаний. Ранее мы подробно рассказали об их успехах за последние 8 месяцев, а также о том, сколько именно денег они принесли своим вкладчикам.

Между тем общая сумма пенсионных накоплений всего за 8 месяцев выросла на 17%, то есть примерно на 3 трлн тенге. Согласно данным ЕНПФ, наибольшую долю в этом приросте занял инвестиционный доход, а не взносы казахстанцев.

Так, за 8 месяцев чистый инвестдоход составил 1,92 трлн тенге. Это сразу на 85,3% или на 883,5 млрд тенге больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения: на пенсионные взносы пришлось лишь 1,78 трлн тенге.

Другими словами, в текущем году пенсионные накопления казахстанцев растут в первую очередь благодаря инвестированию, а не за счет их собственных взносов, которые вычитаются из зарплат.

В ЕНПФ также отметили, что доходность пенсионных активов находится "в плюсе" в более долгосрочном периоде. Например, с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году и до 1 сентября 2024 года она составила 911,20% при накопленной за это же время инфляции в 799,59%.

Впрочем, важно помнить, что даже если инвестдоход "просядет" и начнет отставать от темпов роста цен в стране, реального убытка казахстанцы не ощутят, ведь сохранность их накоплений гарантируется государством, а значит и при расчете размера выплат инфляция будет учитываться.