Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взносы или инвестдоход: что сильнее влияет на рост пенсионных накоплений в Казахстане

Опубликовано:

Деньги, смартфон и очки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Накопления в ЕНПФ растут не только за счет пенсионных взносов казахстанцев, но и благодаря инвестиционной деятельности управляющих, и денег это приносит заметно больше. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, деньги, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты и приносят дополнительный доход вкладчикам.

Занимаются этим шесть управляющих: Национальный банк РК и пять частных компаний. Ранее мы подробно рассказали об их успехах за последние 8 месяцев, а также о том, сколько именно денег они принесли своим вкладчикам.

Между тем общая сумма пенсионных накоплений всего за 8 месяцев выросла на 17%, то есть примерно на 3 трлн тенге. Согласно данным ЕНПФ, наибольшую долю в этом приросте занял инвестиционный доход, а не взносы казахстанцев.

Так, за 8 месяцев чистый инвестдоход составил 1,92 трлн тенге. Это сразу на 85,3% или на 883,5 млрд тенге больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения: на пенсионные взносы пришлось лишь 1,78 трлн тенге. 

Другими словами, в текущем году пенсионные накопления казахстанцев растут в первую очередь благодаря инвестированию, а не за счет их собственных взносов, которые вычитаются из зарплат.

В ЕНПФ также отметили, что доходность пенсионных активов находится "в плюсе" в более долгосрочном периоде. Например, с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году и до 1 сентября 2024 года она составила 911,20% при накопленной за это же время инфляции в 799,59%.

Впрочем, важно помнить, что даже если инвестдоход "просядет" и начнет отставать от темпов роста цен в стране, реального убытка казахстанцы не ощутят, ведь сохранность их накоплений гарантируется государством, а значит и при расчете размера выплат инфляция будет учитываться.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Пенсия
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2167407-vznosy-ili-investdohod-chto-silnee-vliyaet-na-rost-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie