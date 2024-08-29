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Сокращение изъятий части пенсионных накоплений из ЕНПФ не исключили в Нацбанке

Опубликовано:

Пенсия лежит рядом с калькулятором
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на сегодняшнем брифинге высказался о реформировании пенсионной системы Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее Нацбанк предлагал сравнять пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений и покупки пенсионного аннуитета. Они поинтересовались, нашла ли эта идея поддержку в правительстве.

"Это вопрос важный, это один из элементов пенсионной системы. По пенсионной системе сейчас социальный блок правительства, мы там также участвуем, в рамках рабочей группы контур пенсионной системы рассматривают. То, что ее необходимо реформировать, сомнений ни у кого не вызывает. Но это крайне сложный, тяжелый и непростой процесс. Там нужно высчитать все: продолжительность жизни, численность людей, какая будет инфляция, какие будут реальные доходы, коэффициент замещений", - заявил в ответ Тимур Сулейменов.

По словам председателя НБ, в этом вопросе очень много факторов.

"Одним из элементов, возможно, будет то, что мы должны будем сократить изъятия сверх порога. Особенно в свете того, что мы знаем, как много, к сожалению, было различных фальсификаций, когда деньги якобы вытаскивались на медицинские услуги, на стоматологию, но на самом деле просто клались в карман. Вот это надо точно ужесточать", - добавил он.

По его словам, сейчас эта идея находится в работе.

Мы рассказывали, что средний размер пенсионных накоплений казахстанских вкладчиков, состоящих из обязательных взносов, оказался равен 1,8 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2155117-sokrashchenie-izyatiy-chasti-pensionnyh-nakopleniy-iz-enpf-ne-isklyuchili-v-nacbanke/

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