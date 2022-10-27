Сколько казахстанцев вынуждены оформлять соцвыплаты по потере работы

Планшет и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официально работающие казахстанцы в случае потери работы могут рассчитывать на социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Сколько граждан получает такую финансовую помощь, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

При официальном трудоустройстве за казахстанцев их работодатели выплачивают все положенные отчисления, в том числе в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Именно оттуда в случае потери работы граждане могут получить финансовую помощь.

Как отмечают в Минтруда, на 1 октября 2022 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС составила 79,4 тыс. человек, причем порядка 78,2 тыс. человек получили финансовую помощь впервые именно в этом году.

Стоит отметить, что количество потерявших работу казахстанцев за месяц заметно увеличилось – еще на начало сентября получателей соцвыплат по этой причине насчитывалось лишь 71,4 тыс. человек.

На какие выплаты могут рассчитывать потерявшие работу казахстанцы

Соцвыплаты из ГФСС по случаю потери работы не являются полноценным заработком. По своей сути это крайняя мера, которая призвана только поддержать казахстанцев, пока они не найдут полноценную работу.

Таким образом, в соответствии с законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

На данный момент максимальная сумма компенсации может достигать 40% от потерянного дохода. Но скоро все изменится. С января 2023 года в рамках реализации Социального кодекса РК потерявшим работу казахстанцам собираются увеличить размер социальных выплат.

Очки. Иллюстративное фото: freedarst/Getty Images

Как получить выплаты из ГФСС

Потерявший работу казахстанец не сможет сразу же получить положенные ему выплаты. Перед тем, как они будут назначены, государство должно убедиться в том, что человек сделал все возможное, чтобы найти работу. Поэтому для начала нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

зарегистрироваться на портале "Электронного правительства";

зайти в раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

ЦОН в ответ пришлет заявителю подходящие вакансии;

если после этого работа все равно не будет найдена, гражданину в течение трех рабочих дней будет присвоен статус безработного.

Стоит отметить, что этот статус можно также получить и другим способом – через электронную биржу труда enbek.kz. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.

В обоих случаях безработному казахстанцу придет SMS-сообщение от Минтруда, в котором его попросят дать согласие на назначение выплаты. В случае положительного ответа деньги будут назначены автоматически. Социальная выплата будет выплачена вне зависимости от причин увольнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1994488-skolko-kazahstantsev-vynuzhdeny-oformlyat-sotsvyplaty-po-potere-raboty/