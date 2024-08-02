Какую сумму выплатят на подготовку к школе нуждающимся семьям в Казахстане

Детям из малообеспеченных семей во время подготовки к школе в Казахстане положена финансовая поддержка. В этом году на каждого ребенка выделено не менее 43 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Подготовка к школе требует значительных денежных трат. Особенно сложно бывает малообеспеченным семьям, которые не могут "угнаться" за ростом цен. Однако они могут рассчитывать на финансовую поддержку. Как рассказали в Министерстве просвещения РК, она предоставляется от фонда "Всеобуч".

Ожидается, что в текущем году фонд сможет оказать помощь более 500 тыс. детей. На поддержку могут рассчитывать школьники из семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), и из домохозяйств, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (ПМ). Также поддержку окажут детям-сиротам и школьникам из семей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Сколько выплатят детям

Если ранее суммы выплат в зависимости от региона могли сильно варьироваться, то теперь действует минимальный размер выплаты, который не должен быть меньше ПМ. В этом году сумма равна 43 407 тенге на ребенка. Эти деньги выделяются на покупку школьных принадлежностей и униформы.

Напомним, ранее нуждающимся семьям выделялись наборы со всем необходимым, однако в итоге было принято решение монетизировать эту помощь.

"Это позволит родителям и детям самостоятельно выбирать поставщиков одежды и школьных принадлежностей, исключая тем самым получение некачественных товаров", – подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Сейчас в регионах уже ведется перечисление средств для приобретения школьных принадлежностей и необходимых товаров. На текущий момент уже более 77,8 тыс. детей получили выплаты на общую сумму в 3,4 млрд тенге.

Чтобы подробнее узнать о том, как получить поддержку, граждане могут обратиться в отделение фонда "Всеобуч", которое есть в каждой казахстанской школе.