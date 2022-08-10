В Казахстане увеличат размеры помощи для подготовки к школе

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Собрать ребенка к школе – задача не из легких. Нуждающимся семьям положена финансовая помощь от фонда «Всеобуч», и в этом году суммы было принято увеличить. Как изменится размер материальной помощи школьникам, рассказали в Министерстве образования и науки РК.

В преддверии первого звонка неизбежно растут цены на все необходимые для обучения принадлежности – от школьной формы до тетрадок с ручками. В связи с этим многим семьям, особенно из социально-уязвимых слоев населения, может оказаться «не по зубам» подготовить своих детей к школе.

Такие семьи могут рассчитывать на помощь от фонда «Всеобуч», который сейчас работает при каждой школе и предназначен для поддержки нуждающихся детей. Ранее фонд выдавал все принадлежности самостоятельно – школьники могли рассчитывать на получение одежды, обуви и школьных принадлежностей от государства.

Однако в итоге в Министерстве образования и науки РК (МОН РК) пришли к выводу, что такая помощь неэффективна и лучше выдавать нуждающимся семьям денежную помощь, которую они самостоятельно смогут направить на приобретение всего необходимого для школы.

Как изменится размер материальной помощи

Ранее каждая нуждающаяся семья получала помощь от фонда «Всеобуч» в разном объеме. Выделяемая на покупку всего необходимого сумма зависела от места проживания семьи и могла варьироваться от 17 до 40 тысяч тенге.

В связи с этим МОН РК были инициированы новые изменения, которые устанавливают размер минимальной суммы. Теперь каждая нуждающаяся в помощи семья может рассчитывать на сумму не менее одного прожиточного минимума – то есть 37 389 тенге.

Стоит отметить, что деньги также будут направляться именно родителям, а не как раньше – акиматам, которые занимались закупкой всего необходимого.

Также установление минимальной суммы не значит, что на большую помощь родители могут не рассчитывать.

«Это минимальная сумма, в то время как раньше суммы варьировались: они могли составить и 17, и 20, и 25 тысяч тенге. На сегодняшний день уже есть местные исполнительные органы, которые выделяют сумму больше минимальной. Мы только приветствуем это.

Увеличение денежных средств, конечно же, лучшим образом скажется на более чем 418 тысяч детей, которые получат эту помощь», - уточнил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Дулат Жекебаев,

Кто может получить помощь от фонда

В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из следующих категорий:

семьи, которые получают АСП;

семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

семьи, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации;

из других категорий, которые определяются по решению коллегиального органа в каждой школе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1982515-v-kazahstane-uvelichat-razmery-pomoschi-dlya-podgotovki-k-shkole/