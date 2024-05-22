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Сколько в среднем получают казахстанцы с инвалидностью

Опубликовано:

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы с инвалидностью могут получать не только госпособия, но и соцвыплаты из ГФСС. Их средний размер по состоянию на 1 мая составил 56 913 тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Люди с инвалидностью в Казахстане имеют право на получение государственных пособий. Их размер зависит от причины и группы инвалидности. Например, для взрослых лиц с инвалидностью от общего заболевания в 2024 году они следующие:

  • 1 группа – 95 496 тенге;
  • 2 группа – 76 397 тенге;
  • 3 группа – 52 089 тенге.

Помимо государственных пособий, некоторые казахстанцы могут дополнительно получать соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по потере трудоспособности.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 мая 2024 года социальную выплату по потере трудоспособности получили 92,1 тыс. человек. Ее средний размер составил 56 913 тенге.

На поддержку от государства также могут рассчитывать и семьи, которые потеряли кормильца. Им положены государственные пособия и, если умерший кормилец ранее работал официально, соцвыплаты из ГФСС.

Средний размер соцвыплаты по потере кормильца достиг 58 681 тенге. В целом по состоянию на 1 мая 2024 года ее получили порядка 62 тыс. семей.

Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом пособие по инвалидности получили порядка 538,7 тыс. человек, а по потере кормильца – около 196,8 тыс.

В целом с начала года на их выплаты из республиканского бюджета было выделено порядка 203,7 млрд тенге и еще около 26,7 млрд тенге – из ГФСС на социальные выплаты.

Напомним, ранее мы рассказали о среднем размере государственного пособия по многодетности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2105139-skolko-v-srednem-poluchayut-kazahstancy-s-invalidnostyu/

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