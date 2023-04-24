Упрощенное оформление инвалидности: сколько заявок уже рассмотрено

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сейчас статус лица с инвалидностью казахстанцы могут получить в заочном формате. Сколько граждан прошли комиссию таким образом, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Как известно, граждане с особыми потребностями в Казахстане имеют право на получение государственных социальных пособий от государства. Однако, чтобы их начали выплачивать, следует сначала получить соответствующий статус.

С 2022 года получить статус лица с инвалидностью можно в заочной форме, то есть без хождения по государственным инстанциям, бумажной волокиты и лишних контактов с услугодателями. Сейчас такой формат работает в пилотном режиме.

Как отмечают в Минтруда, по итогам трех месяцев текущего года было рассмотрено 15,5 тыс. заявок на проведение медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности в заочном формате. Это примерно 23,9% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

В 2022 году было рассмотрено 57,1 тыс. заявок по заочному освидетельствованию, что составило 22,7% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших комиссию.

Как проходит освидетельствование

Сейчас для установления группы инвалидности гражданам достаточно только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти обследование. Все остальное будет проходить в автоматическом режиме, без участия человека.

Информация о состоянии здоровья и заключение врачей о степени нарушения жизнедеятельности заявителя через медицинские информационные системы поступают в централизованную базу данных лиц с инвалидностью Минтруда.

После этого данные, но без персональной информации, будут проверены экспертами, которые и вынесут вердикт. Результаты освидетельствования граждане могут получить в личном кабинете на портале "Электронного правительства" eGov.kz.

После подтверждения статуса, гражданин с инвалидностью начнет получать государственные пособия, которые в зависимости от присвоенной ему категории, могут заметно отличаться. Так, например, у 1 группы пособие равняется 77 889 тенге, у 2 группы - 62 068 тенге, а у 3 группы – 42 190 тенге.

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что помимо государственных пособий, ранее трудоустроенным гражданам, которые из-за инвалидности не могут больше работать, полагаются социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Их казахстанцы также могут оформить без лишней волокиты и бесконечного хождения по инстанциям.

Для этого нужно на портале "Электронного правительства", в разделе "Помощь семьям" найти пункт "Назначение социальной выплаты на случаи утраты трудоспособности", заполнить всю необходимую информацию и заказать услугу. Все остальное пройдет в автоматическом формате.

В течение 8 дней заявитель получит или уведомление о назначении социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, или же отказ с объяснением причин. Результат придет в личный кабинет заявителя.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в стране насчитывается порядка 533,4 тыс. человек, которые получают пособия по инвалидности и 88,1 тыс. человек, получающих социальные выплаты на случай утраты трудоспособности из ГФСС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2017952-uproschennoe-oformlenie-invalidnosti-skolko-zayavok-uzhe-rassmotreno/