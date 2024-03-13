Жители Шымкента чаще остальных использовали "детские" деньги из Нацфонда

Часть казахстанцев уже использовала свою долю инвестдохода Нацфонда. Активнее всего этой возможностью пользовались жители Шымкента, которые сняли более 7,5 тыс. долларов. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Почти 7 млн казахстанских детей в 2024 году получили свои первые начисления по программе "Нацфонд – детям", в рамках которой 50% от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана теперь будут распределяться между несовершеннолетними казахстанцами.

При этом "детские" деньги можно использовать только после того, как их получателю исполнится 18 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что такой возможностью решили воспользоваться 775 человек, причем 422 из них уже использовали свои деньги на улучшение жилищных условий или оплату образования. Всего на текущий момент казахстанцы сняли 42 078,34 доллара.

Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде, активнее всего целевые накопления из Нацфонда снимали жители Шымкента. Так, оттуда поступила 21 заявка на использование средств для улучшения жилищных условий – на общую сумму 2 108,84 доллара.

На втором месте оказались молодые люди из Алматы – здесь было исполнено 17 заявлений на 1 707,28 доллара, а на третьем месте расположились заявители области Абай – исполнено 14 заявлений на 1 406,24 доллара. Всего на жилищные цели было исполнено 162 заявления на 16 016,04 доллара.

Самыми активными казахстанцами, использовавшими средства для оплаты образования, также стали студенты из Шымкента – на них пришлось 54 заявления на общую сумму 5 422,86 доллара.

Следом идут жители области Жетісу – 31 заявление на 3 111,96 доллара, а замыкают тройку лидеров алматинцы – 27 заявлений на 2 709,88 доллара. Всего на образовательные цели было исполнено 260 заявлений на сумму 26 062,3 доллара.

Напомним, в 2024 году часть инвестиционного дохода из Национального фонда получили 6 919 131 ребенка. Из них 304 815 человек смогут забрать свои деньги уже в текущем году, так как им исполнится 18 лет.

Стоит учитывать, что деньги из Нацфонда можно унаследовать. Например, в случае смерти ребенка его наследники могут забрать целевые требования и накопления после предъявления в ЕНПФ соответствующих документов.