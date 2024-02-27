Пенсии для военных и силовиков хотят рассчитывать по-новому в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса, сообщил, вернут ли военным и силовикам базовую пенсионную выплату, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на запрос депутатов мажилиса парламента о пенсионных отчислениях пенсионеров военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Он сообщил, что сегодня пенсионеров силовых структур волнует ряд вопросов. Среди них:

предоставление права на пенсию увольняемым по окончании контракта при выслуге 25 лет;

предоставление права на государственную базовую пенсию для уволенных после 1 января 2016 года;

использование остатка пенсионных накоплений без ограничений;

осуществление индексации пенсий призванным после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года с момента увольнения.

"Указанные вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях рабочей группы по совершенствованию соцобеспечения и системы оплаты труда.

Следует отметить, что решение по одному из поднимаемых вопросов уже нашло свое отражение в рамках Социального кодекса. С 1 июля 2023 года пенсионеры за выслугу лет имеют право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения", - сообщил премьер Казахстана.

Он также отметил, что рабочая группа разработала дополнительные поправки в Социальный кодекс.

Они включают в себя:

право на пенсионные выплаты за выслугу лет (при увольнении со службы по истечению срока контракта при наличии выслуги до 25 лет);

индексацию пенсий лицам, призванным на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года.

"Учитывая, что данные поправки потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, их рассмотрение будет продолжено в соответствии с действующим бюджетным законодательством", - сообщил Олжас Бектенов.

Напомним, еще в 2020 году Минобороны предложило пересчитать пенсии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые заступили на службу с 1998 году и были уволены до конца 2016 года.

В мае 2022 года стало известно об изменениях в пенсионном обеспечении военнослужащих в Казахстане.

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