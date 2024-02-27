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Пенсии для военных и силовиков хотят рассчитывать по-новому в Казахстане

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса, сообщил, вернут ли военным и силовикам базовую пенсионную выплату, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на запрос депутатов мажилиса парламента о пенсионных отчислениях пенсионеров военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Он сообщил, что сегодня пенсионеров силовых структур волнует ряд вопросов. Среди них:

  • предоставление права на пенсию увольняемым по окончании контракта при выслуге 25 лет;
  • предоставление права на государственную базовую пенсию для уволенных после 1 января 2016 года;
  • использование остатка пенсионных накоплений без ограничений;
  • осуществление индексации пенсий призванным после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года с момента увольнения.

"Указанные вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях рабочей группы по совершенствованию соцобеспечения и системы оплаты труда.

Следует отметить, что решение по одному из поднимаемых вопросов уже нашло свое отражение в рамках Социального кодекса. С 1 июля 2023 года пенсионеры за выслугу лет имеют право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения", - сообщил премьер Казахстана.

Он также отметил, что рабочая группа разработала дополнительные поправки в Социальный кодекс.

Они включают в себя:

  • право на пенсионные выплаты за выслугу лет (при увольнении со службы по истечению срока контракта при наличии выслуги до 25 лет);
  • индексацию пенсий лицам, призванным на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года.

"Учитывая, что данные поправки потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, их рассмотрение будет продолжено в соответствии с действующим бюджетным законодательством", - сообщил Олжас Бектенов.

Напомним, еще в 2020 году Минобороны предложило пересчитать пенсии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые заступили на службу с 1998 году и были уволены до конца 2016 года.

В мае 2022 года стало известно об изменениях в пенсионном обеспечении военнослужащих в Казахстане.

C 2023 года солидарные пенсии всех казахстанцев (пенсионные выплаты по возрасту) в плановом порядке увеличили на 10,5%. Тогда мы рассказывали, почему казахстанские пенсионеры получили разные надбавки к пенсиям.

В январе 2024 года Минтруда обнародовал средний размер пенсий казахстанцев в 2023 году.

Также мы рассказывали, пенсии какого размера будут получать казахстанцы в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2063264-pensii-dlya-voennyh-i-silovikov-hotyat-rasschityvat-po-novomu-v-kazahstane/

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