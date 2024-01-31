Механизм назначения пенсии родившимся после 1980 года изменится в Казахстане

Министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила, что механизм назначения пенсий в Казахстане со временем будет изменен, передает МИА "Казинформ".

Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос, что будет с пенсией казахстанцев, работающих с 1998 года, но не вложивших ничего в ЕНПФ.

"Базовая пенсия гарантируется всем. То есть все будут ее получать. Если у этих граждан не будет взносов, которые они перевели в Единый накопительный пенсионный фонд, государство не отказывается выплатить им базовую пенсию. Мы ведем анализ таких лиц", – сказала Жакупова.

Как показал анализ, казахстанцы начинают задумываться о пенсии, когда остается три года до нее.

"Почему? У нас прописано в законе, в кодексах. То есть учитывают средний доход взносов за последние три года или 36 лет. Поэтому казахстанцы привыкли делать взносы только, когда остается три года до выхода на пенсию. Так, мы сами себя обманываем", – отметила министр.

Жакупова заявила, что гражданам при трудоустройстве необходимо заключать трудовой договор и следить, чтобы работодатель вовремя вносил взносы в ЕНПФ.

Глава МТСЗН сообщила, что в механизм назначения пенсий со временем будут внесены изменения.

"То есть мы изменим механизм назначения пенсий и пропишем, что будет назначаться в зависимости от выплат за 25 лет или с 1998 года. Однако вы сами, наверное, понимаете, что население должно быть готово к таким изменениям.

На сегодняшний день пенсия назначается в соответствии с действующим законодательством. Однако изменится механизм назначения пенсий родившимся после 1980 года. То есть, еще есть время до их выхода на пенсию. Поэтому уже сейчас они должны делать взносы в ЕНПФ. То есть, будет учитываться размер взносов не за последние три года, а за последние 25 лет", — объяснила Светлана Жакупова.

Недавно стало известно, что Национальный банк РК приобрел облигации холдинга "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге. Деньги были взяты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

А с 2024 года минимальный размер базовой пенсии в Казахстане равен 28 215 тенге, солидарной – 57 853 тенге, а из ЕНПФ – 30 384,9 тенге. Подробнее об этом мы писали здесь.

Стоит также отметить, что с текущего года в стране вводится новый обязательный пенсионный взнос работодателя. Его размер на первый год будет составлять 1,5% от зарплаты работника, но платить его будут работодатели за счет собственных средств.

К слову, мужчины в Казахстане уходят на пенсию в 63 года. С 2001 года для них пенсионный возраст оставался неизменным. При этом пенсионный возраст женщин в 2024 году, как и в 2023, равен 61 году.

Напомним, что с 2023 года в Казахстане было решено ввести пятилетний мораторий на повышение женского пенсионного возраста. Таким образом, до 2028 года казахстанки будут уходить на пенсию в 61 год.