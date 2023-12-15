Сколько бедных семей получили выплаты в 2023 году в Казахстане

Адресную социальную помощь в 2023 году назначили почти 596 тыс. человек из 113,6 тыс. семей. Какую поддержку может оказать государство малообеспеченным казахстанцам, читайте в материале NUR.KZ.

Главная цель адресной социальной помощи (АСП), как объясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, помочь семьям выбраться из трудной жизненной ситуации через финансовую поддержку и помощь в поиске работы.

АСП полагается семьям, среднедушевой доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума (черты бедности). По итогам ноября этот показатель в среднем по стране составил 47 501 тенге.

То есть, чтобы среднестатистическая семья в Казахстане могла рассчитывать на получение адресной соцпомощи, ее среднедушевой доход не должен превышать 33 251 тенге. Из-за разного прожиточного минимума эта сумма для каждого региона будет своей.

При этом все трудоспособные члены семьи должны работать. Если все условия соблюдены, то они могут рассчитывать на следующую помощь:

ежеквартальная финансовая поддержка;

дополнительная выплата для каждого ребенка дошкольного возраста в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), или 5 175 тенге в 2023 году;

в 2023 году; помощь при трудоустройстве;

направление на курсы по повышению квалификации;

грант семье на открытие собственного дела.

Размер адресной социальной помощи между тем равен разнице между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности в регионе.

Как отмечают в Минтруда, в настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, в акимат сельского округа по месту жительства или через портал "Электронного правительства".

По состоянию на 1 декабря с начала года адресная социальная помощь была назначена 595,7 тыс. человек из 113,6 тыс. семей, а дополнительную выплату в размере 1,5 МРП получили 186,1 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет. Всего на эти цели из бюджета в текущем году было выделено 65 млрд тенге.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане по итогам третьего квартала вырос уровень бедности и составил 5,6%, а в некоторых регионах он достиг почти 10%.