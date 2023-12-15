Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько бедных семей получили выплаты в 2023 году в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина считает мелочь в кошельке
Мужчина без денег. Иллюстративное фото: freepik.com

Адресную социальную помощь в 2023 году назначили почти 596 тыс. человек из 113,6 тыс. семей. Какую поддержку может оказать государство малообеспеченным казахстанцам, читайте в материале NUR.KZ.

Главная цель адресной социальной помощи (АСП), как объясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, помочь семьям выбраться из трудной жизненной ситуации через финансовую поддержку и помощь в поиске работы.

АСП полагается семьям, среднедушевой доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума (черты бедности). По итогам ноября этот показатель в среднем по стране составил 47 501 тенге.

То есть, чтобы среднестатистическая семья в Казахстане могла рассчитывать на получение адресной соцпомощи, ее среднедушевой доход не должен превышать 33 251 тенге. Из-за разного прожиточного минимума эта сумма для каждого региона будет своей.

При этом все трудоспособные члены семьи должны работать. Если все условия соблюдены, то они могут рассчитывать на следующую помощь:

  • ежеквартальная финансовая поддержка;
  • дополнительная выплата для каждого ребенка дошкольного возраста в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), или 5 175 тенге в 2023 году;
  • помощь при трудоустройстве;
  • направление на курсы по повышению квалификации;
  • грант семье на открытие собственного дела.

Размер адресной социальной помощи между тем равен разнице между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности в регионе.

Как отмечают в Минтруда, в настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, в акимат сельского округа по месту жительства или через портал "Электронного правительства".

По состоянию на 1 декабря с начала года адресная социальная помощь была назначена 595,7 тыс. человек из 113,6 тыс. семей, а дополнительную выплату в размере 1,5 МРП получили 186,1 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет. Всего на эти цели из бюджета в текущем году было выделено 65 млрд тенге.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане по итогам третьего квартала вырос уровень бедности и составил 5,6%, а в некоторых регионах он достиг почти 10%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2050962-skolko-bednyh-semey-poluchili-vyplaty-v-2023-godu-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.