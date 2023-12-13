Уровень бедности продолжает расти в Казахстане

В третьем квартале 2023 года уровень бедности в Казахстане вырос до 5,6%. В некоторых регионах он еще выше. О том, где проживает больше всего малообеспеченных граждан, читайте в материале NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что инфляция постепенно снижает свои темпы (до 10,3% к декабрю), рост цен все равно негативно влияет на благосостояние казахстанцев. Это подтверждается данными экспертов Бюро национальной статистики, которые провели выборочное обследование домашних хозяйств.

Как выяснилось, в третьем квартале 2023 года доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 5,6%. Для сравнения: во втором квартале показатель составлял 5,1%, а в первом – лишь 4,8%. То есть количество малообеспеченных казахстанцев продолжает расти.

При этом важно отметить, что уровень бедности сильно отличается в зависимости от региона. Так, например, если в Астане и Карагандинской области доля бедных граждан составляет лишь 2,7%, то в Туркестанской области этот показатель равен 9,6%. Недалеко ушла и область Жетісу, где количество малообеспеченных жителей составило 9,3%.

В Алматы это показатель установился на уровне 5,2%, а в Шымкенте – 7,1%.

Уровень бедности в третьем квартале 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Уровень бедности может отличаться и по типу местности – в селах, как правило, он гораздо выше. Если в среднем по городам доля малообеспеченного населения установилась на уровне 4,1%, то в селах – 7,8%.

Зависит уровень бедности и от размера домохозяйства – чем больше людей в семье, тем выше доля малообеспеченных. Например, в семье из одного или двух лиц этот показатель равен 0,3% и 0,4% соответственно.

В домохозяйстве из трех человек уровень бедности составил 1,5%, из четырех – 3,1%, а из пяти и более лиц – 10%.

Уровень бедности в зависимости от размера домохозяйства. Источник: Бюро национальной статистики

Отметим, что уровень бедности определяется на основе прожиточного минимума на душу населения, который ежемесячно рассчитывается для каждого региона страны. В третьем квартале 2023 года его величина составила 51 710 тенге в месяц в среднем по стране.

По итогам ноября ПМ заметно снизился, что может повлиять на уровень бедности в четвертом квартале.