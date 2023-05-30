"Это наше будущее": глава Минфина раскритиковал возможность изъятия средств из ЕНПФ

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах кабмина порекомендовал казахстанцам не изымать накопленные деньги из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что с 1 июля казахстанцы смогут снимать пенсионные накопления по выслуге лет. В связи с этим они поинтересовались, есть ли расчеты того, сколько ЕНПФ может потерять в таком случае.

"Не то, что потерять. Это опять-таки продолжение темы вывода средств из накопительной пенсионной системы в целом. Если вернуться к истории, для чего был создан ЕНПФ? Хотели, чтобы побольше накапливало население, и постепенно солидарная система должна была уйти, и большая часть в будущем должны получать свои пенсии из ЕНПФ.

Сейчас лимит мы пересмотрели. У большей части населения осталось немного средств. Расчеты показывают, что якобы этих средств достаточно. Мы прекрасно понимаем, что нужно поменьше изымать. Но такое политическое решение было принято по военнослужащим", – отметил Ерулан Жамаубаев.

Он добавил, что точные расчеты можно попросить у Минтруда. Но, судя по словам министра, речь не идет о больших суммах.

"Это не такие большие средства, которые население выводило. Более 3 трлн тенге. Это не такая катастрофическая сумма, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы ЕНПФ существовал стабильно. Во-первых, это наше будущее – будущее всех пенсионеров, в том числе и мои средства. Я ни одного тиына не изымал. Потому что я прекрасно понимаю, что это моя пенсия.

Во-вторых, я же не знаю, где буду работать в будущем. И эти накопления я не хотел бы тратить на каждодневные нужды, и (хотел бы – прим. ред.) оставить на будущее. Я надеюсь, что в Казахстане все так и поступят", – заявил министр.

Он также подчеркнул, что, с другой стороны, это колоссальные ресурсы в будущем для инвестиционных проектов.

"Это нужно тоже понимать. Это наше преимущество. Во многих других странах такого нет преимущества", – резюмировал глава Минфина.

Ранее мы писали о том, что с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), предоставят право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

При этом согласно статье 112 Социального кодекса РК право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы:

имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет и достигшие установленного законодательством РК предельного возраста состояния на службе при увольнении со службы; имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет, уволенные по сокращению штатов или собственному желанию, или состоянию здоровья либо при ликвидации правоохранительного органа; имеющие общий трудовой стаж 25 и более лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба, и уволенные по достижении установленного законодательством РК предельного возраста состояния на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе либо по сокращению штатов или состоянию здоровья либо при ликвидации правоохранительного органа.

Также напомним, что с 2021 года казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом к изъятию доступна не вся накопленная сумма, а лишь та, что превышает порог минимальной достаточности (ПМД). Данная мера была предпринята для того, чтобы сохранить основную функцию пенсионной системы – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПМД.

В начале 2023 года в Казахстане выросли пороги минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений:

в 25 лет вкладчики ЕНПФ могут использовать сумму свыше 3,89 млн тенге;

в 30 лет – 4,58 млн тенге;

в 45 лет – 6,95 млн тенге;

в 59 лет – 9,67 млн тенге.

Отдельно вывели группу вкладчиков в возрасте от 60 до 62 лет – им, чтобы использовать деньги из ЕНПФ, нужно накопить больше 9,89 млн тенге.

Кроме того, накопив определенную сумму на своем пенсионном счете, гражданин Казахстана может не только снять часть средств на покупку жилья или лечение, но и перевести их в компанию по страхованию жизни (КСЖ), которая начнет их выплачивать до выхода на пенсию. Это называется пенсионным аннуитетом.

О том, как он работает, мы подробно рассказывали ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022614-eto-nashe-buduschee-glava-minfina-raskritikoval-vozmozhnost-izyatiya-sredstv-iz-enpf/