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30 лет независимости Казахстана

Сколько пенсионных накоплений было выплачено казахстанцам в 2023 году

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Деньги и смартфон.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года ЕНПФ выплатил порядка 405,66 млрд тенге. Почти половину этой суммы составили изъятия на покупку жилья и лечение. Кому еще были выплачены пенсионные накопления, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам сентября на счетах Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) находилось более 17,2 трлн тенге. За год пенсионные накопления выросли более чем на 3,1 трлн тенге, или 22,1%.

Стоит отметить, что часть этих средств была сформирована за счет инвестиционной деятельности управляющих пенсионными накоплениями. Они в сентябре по доходности смогли обогнать инфляцию в стране.

Однако ЕНПФ не только накапливает деньги, но и осуществлять за счет них выплаты. Так, с начала года фонд выплатил порядка 405,66 млрд тенге. Почти половину всех выплаченных средств заняли единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 198,75 млрд тенге (49%).

Также с начала года ЕНПФ совершил следующие выплаты:

  • по возрасту (пенсии): 109 млрд тенге (27%);
  • по наследству – более 39 млрд тенге;
  • в связи с выездом на постоянное место жительства (ПМЖ) за пределы Казахстана – 29,78 млрд тенге;
  • по инвалидности – 2 млрд тенге;
  • на погребение – 5,14 млрд тенге;
  • переводы в страховые организации – 21,9 млрд тенге.

Как отмечают в фонде, средняя пенсионная выплата по возрасту составила 32 126 тенге, а максимальный размер ежемесячной пенсии из ЕНПФ достиг 742 692 тенге. Это значительно выше прошлогодних показателей 29 868 тенге и 707 326 тенге соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2042574-pochti-polovina-vseh-vyplat-enpf-prihoditsya-na-izyatiya-pensionnyh-nakopleniy/

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