Прожиточный минимум превысил 50 тыс. тенге в Казахстане

Прожиточный минимум на душу населения в Казахстане по итогам августа превысил 50 тыс. тенге. Для жителей каких регионов эта сумма может быть больше, узнали журналисты NUR.KZ.
Каждый год в Казахстане устанавливают прожиточный минимум (ПМ). В 2023 году он равен 40 567 тенге. Это фиксированная сумма, которая используется для исчисления размеров базовых социальных выплат, например, пенсий.
Однако помимо этого показателя, в Казахстане также используется прожиточный минимум на душу населения. Для каждого региона он свой и меняется ежемесячно.
Так, по данным Бюро национальной статистики, по итогам августа ПМ на душу населения в стране установился на уровне 52 874 тенге. За месяц он вырос на 6,92% больше, чем было в июле. Впрочем, стоит отметить, что это усредненный показатель и в некоторых регионах он значительно выше.
Где самый высокий прожиточный минимум
Самый высокий ПМ был зафиксирован в Мангистауской области – 66 562 тенге.
Также прожиточным минимумом выше среднего отметились Астана (59 522 тенге), Восточно-Казахстанская область (56 333 тенге), Алматы (55 962 тенге) и область Ұлытау (52 976 тенге).
В Шымкенте этот показатель составляет 50 429 тенге, а самый низкий ПМ в августе установился в Туркестанской области – 46 802 тенге.
Эти суммы используются для определения уровня бедности в регионах, а также при назначении адресной социальной помощи. Буквально ПМ показывает то, сколько нужно денег среднестатистическому казахстанцу, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности.
Рост прожиточного минимума говорит о том, что товары и услуги в Казахстане, несмотря на снижение показателя годовой инфляции (14% по итогам июля), продолжают дорожать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034792-prozhitochnyy-minimum-prevysil-50-tys-tenge-v-kazahstane/