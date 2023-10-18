Какую часть пенсионных накоплений может составлять инвестиционный доход в Казахстане

Инвестиционный доход может превышать половину пенсионных накоплений. Он зависит от регулярности и длительности уплаты взносов. С размерами счетов разных вкладчиков ознакомились журналисты NUR.KZ.

Пенсионные накопления – это долгосрочные активы. У казахстанцев, которые с всю свою трудовую деятельность будут участниками накопительной пенсионной системы они будут храниться и приумножаться на счетах около 40 лет.

Чтобы накопления не обесценивались, управляющие пенсионными активами инвестируют их в различные финансовые инструменты и получают инвестиционный доход, который равномерно распределяется на счета казахстанских вкладчиков в зависимости от накопленных ими сумм.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на 1 сентября, размер пенсионных накоплений казахстанцев составляет 16,76 триллиона тенге. Из них почти половина (48%), или 8,04 триллиона тенге, приходится на чистый инвестиционный доход за период с сентября 2013 года по сентябрь 2023 года.

У каждого казахстанца эта доля может быть разной. Она зависит от того, как давно вкладчик является участником пенсионной системы, то есть в течение какого времени с его зарплаты поступают обязательные взносы и насколько они регулярны.

В этом мы убедились, изучив структуру накоплений пятерых вкладчиков ЕНПФ. Рассмотрим, какую долю составляет инвестиционный доход в их выписках с индивидуального пенсионного счета (ИПС).

Сколько составляет инвестициьнный доход

Первый казахстанец, который предоставил нам данные о своих накоплениях в ЕНПФ, делает обязательные взносы в пенсионный фонд с 2010 года, но не регулярно. В полном объеме и каждый месяц с его зарплаты они удерживались только в период с 2018 по 2022 годы. А последний год и вовсе не поступали.

Таким образом на данный момент пенсионные накопления мужчины равны 3 746 866,90 тенге. Но 29% из них все же составил инвестиционный доход – 1 075 658,58 тенге.

Фрагмент выписки с индивидуального пенсионного счета. Снимок экрана: NUR.KZ

Второй вкладчик помладше и является участником накопительной системы последние 10 лет. За это время каждый месяц с его зарплаты, которая, к слову, в основном была выше среднего уровня, удерживались обязательные взносы и перечислялись на счет в пенсионный фонд.

В результате он накопил 4 791 572,7 тенге. Инвестиционный доход в их структуре составил ровно треть (33%) – 1 597 865,19 тенге. Отметим, что еще 2,2 миллиона тенге молодой человек изъял на улучшение жилищных условий.

Фрагмент выписки с индивидуального пенсионного счета. Снимок экрана: NUR.KZ

Следующий казахстанец без перерывов производит обязательные пенсионные взносы с мая 2012 года, то есть почти 11,5 года. За это время он накопил 4 091 674,54 тенге, в том числе инвестиционный доход составил почти половину (49%) – 1 995 090,73 тенге.

Отметим, что у него также могло быть больше накоплений, но 1,9 миллиона тенге вкладчик уступил близкому родственнику на улучшение жилищных условий.

Фрагмент выписки с индивидуального пенсионного счета. Снимок экрана: NUR.KZ

Еще один вкладчик ЕНПФ не использовал свои накопления, так как их было намного меньше порога достаточности. Он официально работал и пополнял свой пенсионный счет с 2007 по 2016 годы, но зарплата была достаточно невысокая.

Еще более мелкие обязательные взносы начали поступают последние два года в рамках единого совокупного платежа. В результате мужчина за свою трудовую деятельность накопил 1 228 907,84 тенге. Но инвестиционный доход в их разрезе составил сразу 55%, или 681 415,91 тенге.

Фрагмент выписки с индивидуального пенсионного счета. Снимок экрана: NUR.KZ

Напоследок мы изучили ИПС вкладчика с большим опытом работы, но не всегда высокой зарплатой. С его доходов обязательные взносы регулярно перечисляются в пенсионный фонд с создания накопительной пенсионной системы 25 лет назад.

За это время он накопил 5 327 490,77 тенге. А инвестиционный доход составил 60% от этой суммы – 3 203 491,91 тенге. В размер накоплений также не были засчитаны 2,1 миллиона тенге, которые мужчина изъял и использовал на оформление ипотеки.

Фрагмент выписки с индивидуального пенсионного счета. Снимок экрана: NUR.KZ

Таким образом, мы выяснили, что размер инвестиционного дохода может составлять половину и более от пенсионных накоплений. И чем дольше вкладчик является участником пенсионной системы и регулярнее производит взносы, тем, соответственно, больше доход.