Какую часть пенсионных накоплений может составлять инвестиционный доход в Казахстане

Инвестиционный доход может превышать половину пенсионных накоплений. Он зависит от регулярности и длительности уплаты взносов. С размерами счетов разных вкладчиков ознакомились журналисты NUR.KZ.
Пенсионные накопления – это долгосрочные активы. У казахстанцев, которые с всю свою трудовую деятельность будут участниками накопительной пенсионной системы они будут храниться и приумножаться на счетах около 40 лет.
Чтобы накопления не обесценивались, управляющие пенсионными активами инвестируют их в различные финансовые инструменты и получают инвестиционный доход, который равномерно распределяется на счета казахстанских вкладчиков в зависимости от накопленных ими сумм.
По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на 1 сентября, размер пенсионных накоплений казахстанцев составляет 16,76 триллиона тенге. Из них почти половина (48%), или 8,04 триллиона тенге, приходится на чистый инвестиционный доход за период с сентября 2013 года по сентябрь 2023 года.
У каждого казахстанца эта доля может быть разной. Она зависит от того, как давно вкладчик является участником пенсионной системы, то есть в течение какого времени с его зарплаты поступают обязательные взносы и насколько они регулярны.
В этом мы убедились, изучив структуру накоплений пятерых вкладчиков ЕНПФ. Рассмотрим, какую долю составляет инвестиционный доход в их выписках с индивидуального пенсионного счета (ИПС).
Сколько составляет инвестициьнный доход
Первый казахстанец, который предоставил нам данные о своих накоплениях в ЕНПФ, делает обязательные взносы в пенсионный фонд с 2010 года, но не регулярно. В полном объеме и каждый месяц с его зарплаты они удерживались только в период с 2018 по 2022 годы. А последний год и вовсе не поступали.
Таким образом на данный момент пенсионные накопления мужчины равны 3 746 866,90 тенге. Но 29% из них все же составил инвестиционный доход – 1 075 658,58 тенге.
Второй вкладчик помладше и является участником накопительной системы последние 10 лет. За это время каждый месяц с его зарплаты, которая, к слову, в основном была выше среднего уровня, удерживались обязательные взносы и перечислялись на счет в пенсионный фонд.
В результате он накопил 4 791 572,7 тенге. Инвестиционный доход в их структуре составил ровно треть (33%) – 1 597 865,19 тенге. Отметим, что еще 2,2 миллиона тенге молодой человек изъял на улучшение жилищных условий.
Следующий казахстанец без перерывов производит обязательные пенсионные взносы с мая 2012 года, то есть почти 11,5 года. За это время он накопил 4 091 674,54 тенге, в том числе инвестиционный доход составил почти половину (49%) – 1 995 090,73 тенге.
Отметим, что у него также могло быть больше накоплений, но 1,9 миллиона тенге вкладчик уступил близкому родственнику на улучшение жилищных условий.
Еще один вкладчик ЕНПФ не использовал свои накопления, так как их было намного меньше порога достаточности. Он официально работал и пополнял свой пенсионный счет с 2007 по 2016 годы, но зарплата была достаточно невысокая.
Еще более мелкие обязательные взносы начали поступают последние два года в рамках единого совокупного платежа. В результате мужчина за свою трудовую деятельность накопил 1 228 907,84 тенге. Но инвестиционный доход в их разрезе составил сразу 55%, или 681 415,91 тенге.
Напоследок мы изучили ИПС вкладчика с большим опытом работы, но не всегда высокой зарплатой. С его доходов обязательные взносы регулярно перечисляются в пенсионный фонд с создания накопительной пенсионной системы 25 лет назад.
За это время он накопил 5 327 490,77 тенге. А инвестиционный доход составил 60% от этой суммы – 3 203 491,91 тенге. В размер накоплений также не были засчитаны 2,1 миллиона тенге, которые мужчина изъял и использовал на оформление ипотеки.
Таким образом, мы выяснили, что размер инвестиционного дохода может составлять половину и более от пенсионных накоплений. И чем дольше вкладчик является участником пенсионной системы и регулярнее производит взносы, тем, соответственно, больше доход.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2041456-kakuyu-chast-pensionnyh-nakopleniy-mozhet-sostavlyat-investitsionnyy-dohod-v-kazahstane/