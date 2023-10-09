Сколько пенсионных накоплений смогли изъять казахстанцы

За 9 месяцев 2023 года казахстанцы изъяли из ЕНПФ более 195 млрд тенге. На какие цели они планировали использовать свои накопления, журналисты NUR.KZ узнали у аналитиков Telegram-канала Data Hub.
С момента появления у казахстанцев возможности изымать часть денег со своих счетов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) пороги минимальной достаточности сильно выросли. Несмотря на этот факт, в текущем году многие вкладчики все равно смогли изъять накопления на улучшение жилищных условий или лечение.
Как выяснили аналитики Первого кредитного бюро, за 9 месяцев ЕНПФ исполнил 127,1 тыс. заявлений на изъятие пенсионных накоплений. Общая сумма составила 195,2 млрд тенге.
При этом больше всего было изъято в июле – сразу 51,3 млрд тенге. Скорее всего такой показатель связан с вступлением в силу Социального кодекса РК 1 июля. Тогда у некоторых категорий граждан появилась возможность изымать все свои накопления в ЕНПФ.
Для чего изымали накопления
Согласно данным аналитиков, основным направлением расходования изъятых средств остается улучшение жилищных условий. На него пришлось 68,4 тыс. заявлений на общую сумму в 118,5 млрд тенге.
Еще 55,4 тыс. заявлений было направлено на изъятие средств для оплаты лечения. Это примерно 72,7 млрд тенге. Частным управляющим пенсионными активами было передано 4 млрд тенге. Такой возможностью воспользовались 3,3 тыс. граждан.
Впрочем, текущие показатели по изъятию пенсионных накоплений сильно уступают прошлым. Например, только с конца января по начало марта 2021 года было изъято более 700 млрд тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2040125-skolko-pensionnyh-nakopleniy-smogli-izyat-kazahstantsy/