Сколько Нацбанк заработал на пенсионных накоплениях казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев постоянно инвестируют в различные финансовые инструменты. О том, сколько удалось таким образом заработать, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

По состоянию на 1 августа 2023 года на счетах в ЕНПФ скопилось почти 16,4 трлн тенге. Часть этих средств сформировалось за счет инвестиционной деятельности Национального банка РК и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП).

По данным ЕНПФ, чистый инвестиционный доход, начисленный на счета вкладчиков ЕНПФ за период с января по июль 2023 года составил более 760,9 млрд тенге. Это сразу на 52% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как отмечают в фонде, доходность от пенсионных активов под управлением Нацбанка за последние 12 месяцев составила 7,89%. По сравнению с началом 2023 года этот показатель равен 5,01%.

Основной доход сложился за счет вознаграждения по ценным бумагам, рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, а также доходов по активам, находящимся во внешнем управлении.

Напомним, что в июле Национальный банк РК инвестировал пенсионные активы казахстанцев на сумму 295,49 млрд тенге в государственные ценные бумаги (ГЦБ) других стран.

В целом часть пенсионных активов под его управлением вложена в инструменты, номинированные в иностранной валюте. Ее доля в общем структуре инвестиционного портфеля по состоянию на 1 августа составила 29,6%. Остальные 70,4% инвестированы в тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Едином накопительном пенсионном фонде также напомнили, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные не являются показательными и иногда могут не показывать высокую доходность.

Так, например, если рассматривать доходность инвестиций за весь период действия накопительной пенсионной системы, то она составит 774% при накопленной инфляции за это же время 723%. Другими словами, пенсионные активы казахстанцев в долгосрочной перспективе "не съедаются" инфляцией.

Впрочем, благодаря действующей в Казахстане гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции переживать за возможное падение доходности казахстанцам не стоит. Если накопления начнут терять свою покупательную способность, то при наступлении права на выплаты государство компенсирует вкладчику эту разницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2033997-skolko-natsbank-zarabotal-na-pensionnyh-nakopleniyah-kazahstantsev/