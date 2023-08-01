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Сколько денег за счет автоматического назначения пособий и соцвыплат сэкономили в Казахстане

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Женщина держит пачку денег на фоне планшета
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые пособия и соцвыплаты назначаются казахстанцам автоматически. Это позволяет экономить время получателей и средства из госбюджета. О результатах такой оптимизации узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане полным ходом идет автоматизация назначения пособий, социальных выплат и других видов материальной помощи нуждающимся гражданам. С этой целью в начале года была внедрена “Цифровая карта семьи”.

Это система, которая аккумулирует данные обо всех семьях страны и автоматически определяет тех, кому положена помощь от государства. В таком случае получателям проактивно, то есть без их непосредственного участия, могут быть назначены различные выплаты.

Отметим, что они не новые, а все те же пособия на рождение и по уходу за ребенком, а также многодетным семьям и лицам с инвалидностью, соцвыплаты по потере работы, кормильца, трудоспособности и так далее.

То есть раньше, чтобы их оформить, потенциальным получателям нужно было самостоятельно подавать заявление в центр обслуживания населения (ЦОН) или на сайте Электронного правительства. Теперь эту инициативу проявляет государство и назначает выплаты на основе уже имеющихся данных.

Отметим, что это экономит не только время получателей, но и деньги из государственного бюджета, которые расходуются на организацию процесса оказания услуг.

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, по итогам первого полугодия 2023 года благодаря оптимизации и перевода государственных услуг социально-трудовой сферы в проактивный формат удалось сэкономить более 114 миллиона тенге из государственного бюджета.

Сотрудники ЦОНа принимают посетителей
Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Подобный результат был достигнут путем сокращения подписантов и исключения некоторых сотрудников из процесса оказания госуслуг.

При этом напомним, что полностью был автоматизирован процесс назначения пособий многодетным матерям, социального пособия по инвалидности и единовременной выплаты на погребение. В оказании этих услуг был исключен человеческий фактор.

Процесс теперь происходит следующим образом: потенциальным получателям направляется SMS-сообщение о возможности получения услуги в проактивном формате, при получении согласия информационная система принимает решение о назначении пособий без участия человека.

В среднем на это уходит один день. А раньше при принятии решения о назначении вышеуказанных пособий участвовали семь человек и это занимало до восьми рабочих дней.

Кроме того был упрощен порядок рассмотрения заявлений о назначении пособий на рождение ребенка и по уходу за ним, а также аналогичной социальной выплаты.

В рамках оптимизации было исключено участие в этом процессе сотрудников Государственной корпорации “Правительство для граждан”, что позволило сократить срок оказания услуги с восьми до четырех рабочих дней.

В Минтруда отмечают, что до конца текущего года таким же образом планируется сократить срок рассмотрения заявлений о назначении пособия многодетной семье, соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца, а также специального государственного пособия лицам с инвалидностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2030854-skolko-deneg-sekonomili-za-schet-avtomaticheskogo-naznacheniya-posobiy-i-sotsvyplat-v-kazahstane/

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