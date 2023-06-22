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Сколько казахстанцев получают пособия по инвалидности и потере кормильца

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Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане людям с инвалидностью, а также семьям, потерявшим кормильца, положены пособия. Сколько граждан их получают, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Если у казахстанца есть какая-либо группа инвалидности, то ему положены государственные социальные пособия. Также это касается и семей, которые лишились кормильца.

Стоит отметить, что если казахстанец до своей инвалидности официально работал, то ему в дополнение к государственным пособиям полагаются еще и социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Аналогичные выплаты будут получать и семьи, если умерший кормилец был трудоустроен.

Как сообщили в Минтруда, по состоянию на 1 июля 2023 года на выплаты пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено около 203,3 млрд тенге. Еще порядка 25 млрд тенге было выплачено в виде социальных пособий из ГФСС.

Пособия по инвалидность получили 535,6 тыс. человек. Это примерно на 2,2 тыс. получателей больше, чем было в апреле. Размер пособий зависит от группы инвалидности:

  • 1 группа – 77 889 тенге;
  • 2 группа – 62 068 тенге;
  • 3 группа – 42 190 тенге.

Что касается социальной выплаты по утрате трудоспособности из ГФСС, то ее получили порядка 90,8 тыс. человек. Средний размер соцвыплаты составил 33 395 тенге.

Также, как отмечают в ведомстве, по состоянию на 1 июля около 197,3 тыс. человек были получателями государственных пособий по потере кормильца. Размеры госпособия зависят от количества иждивенцев умершего и от величины прожиточного минимума.

Помимо госпособий еще порядка 59,2 тыс. семей получили социальные выплаты по потере кормильца из ГФСС. Средний размер выплаты составил 34 405 тенге.

Напомним, в рамках Социального кодекса РК, который вступит в силу 1 июля 2023 года, размер данных государственных пособий будет увеличен сразу на 14,5%. Повышение также коснется и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2025946-skolko-kazahstantsev-poluchayut-posobiya-po-invalidnosti-i-potere-kormiltsa/

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