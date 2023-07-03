Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Будут следить за назначением пенсии и выплат: госинспекторы появились в Казахстане

Опубликовано:

Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вместе с введением Социального кодекса РК в стране начали работать государственные инспекторы. В чем будет заключаться их работа, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 1 июля 2023 года в стране начал действовать Социальный кодекс РК. В рамках него предусмотрены многочисленные изменения в сфере социальной защиты. Так, например, значительные перемены затронули пенсионную систему Казахстана.

Некоторые изменения коснулись и граждан из социально уязвимых слоев общества, например, получателей пособий и социальных выплат. Ранее мы рассказывали о том, что с началом действия Социального кодекса были повышены размеры некоторых выплат, в том числе и для граждан с инвалидностью – на 14,5%.

Однако на повышении пособий изменения не заканчиваются. В Казахстане с 1 июля был введен Институт государственных инспекторов социальной защиты. Теперь в стране начнут свою работу инспекторы соцзащиты, которые должны будут контролировать своевременное назначение и выплату пособий, социальных выплат и пенсии.

Как объясняют в Минтруда, госинспекторы соцзащиты должны будут осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью.

Также они должны будут следить за своевременным предоставлением специальных социальных услуг и социального обеспечения, в том числе обязательного социального страхования и пенсионного обеспечения.

Государственный контроль будет осуществлен к субъектам, которые:

  • оказывают специальные социальные услуги: дома престарелых, реабилитационные центры и другие подобные организации;
  • предоставляют лицам с инвалидностью необходимые им технические средства реабилитации и другие услуги;
  • обязаны создать безбарьерную среду к своим объектам, то есть обеспечить полную доступность для для лиц с инвалидностью;
  • назначают пособия, пенсию и социальные выплаты. То есть, инспекторы будут следить за работой "Правительства для граждан" и Государственного фонда социального страхования.

Как считают в Минтруда, введение социальных инспекторов положительно скажется на сфере соцзащиты и приведет к улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Стоит отметить, что инспекторам дали право временно отстранять социального работника, если окажется, что он не соответствует необходимым требованиям.

Напомним, в рамках Социального кодекса предусмотрено повышение не только пособий и соцвыплат для лиц с инвалидностью, но и для семей, которые потеряли кормильца. Увеличение составит те же 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2027302-budut-sledit-za-naznacheniem-pensii-i-vyplat-gosinspektory-poyavilis-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.