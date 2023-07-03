Будут следить за назначением пенсии и выплат: госинспекторы появились в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вместе с введением Социального кодекса РК в стране начали работать государственные инспекторы. В чем будет заключаться их работа, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 1 июля 2023 года в стране начал действовать Социальный кодекс РК. В рамках него предусмотрены многочисленные изменения в сфере социальной защиты. Так, например, значительные перемены затронули пенсионную систему Казахстана.

Некоторые изменения коснулись и граждан из социально уязвимых слоев общества, например, получателей пособий и социальных выплат. Ранее мы рассказывали о том, что с началом действия Социального кодекса были повышены размеры некоторых выплат, в том числе и для граждан с инвалидностью – на 14,5%.

Однако на повышении пособий изменения не заканчиваются. В Казахстане с 1 июля был введен Институт государственных инспекторов социальной защиты. Теперь в стране начнут свою работу инспекторы соцзащиты, которые должны будут контролировать своевременное назначение и выплату пособий, социальных выплат и пенсии.

Как объясняют в Минтруда, госинспекторы соцзащиты должны будут осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью.

Также они должны будут следить за своевременным предоставлением специальных социальных услуг и социального обеспечения, в том числе обязательного социального страхования и пенсионного обеспечения.

Государственный контроль будет осуществлен к субъектам, которые:

оказывают специальные социальные услуги: дома престарелых, реабилитационные центры и другие подобные организации;

предоставляют лицам с инвалидностью необходимые им технические средства реабилитации и другие услуги;

обязаны создать безбарьерную среду к своим объектам, то есть обеспечить полную доступность для для лиц с инвалидностью;

назначают пособия, пенсию и социальные выплаты. То есть, инспекторы будут следить за работой "Правительства для граждан" и Государственного фонда социального страхования.

Как считают в Минтруда, введение социальных инспекторов положительно скажется на сфере соцзащиты и приведет к улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Стоит отметить, что инспекторам дали право временно отстранять социального работника, если окажется, что он не соответствует необходимым требованиям.

Напомним, в рамках Социального кодекса предусмотрено повышение не только пособий и соцвыплат для лиц с инвалидностью, но и для семей, которые потеряли кормильца. Увеличение составит те же 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2027302-budut-sledit-za-naznacheniem-pensii-i-vyplat-gosinspektory-poyavilis-v-kazahstane/