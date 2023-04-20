Пособия по инвалидности: сколько казахстанцев получили их в марте

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам с инвалидностью полагаются соответствующие государственные пособия. О том, сколько граждан их получает, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

Как известно, казахстанцам с инвалидностью полагаются меры государственной поддержки. Так, например, в стране действуют специальные программы реабилитации для людей с особыми потребностями.

Также государство обязано за счет бюджета обеспечить их протезами, креслами-колясками, гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника, санаторно-курортным лечением и многим другим. Подробно о мерах поддержки людей с инвалидностью мы писали здесь.

Тем не менее одним из самых главных видов помощи является финансовая. Как сообщили в Минтруда, по состоянию на 1 апреля 2023 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составила порядка 533,4 тыс. человек.

В зависимости от группы инвалидности назначаются пособия разного размера. В 2023 году они следующие:

1 группа – 77 889 тенге ;

; 2 группа – 62 068 тенге ;

; 3 группа – 42 190 тенге.

Кроме того, официально работающим казахстанцам, за которых работодатель платит взносы в Государственный фонд социального страхования (ГФСС), в случае потери трудоспособности также полагаются соцвыплаты оттуда.

По итогам трех месяцев 2023 года такие выплаты получили 88,1 тыс. человек. Средний размер выплаты составил 33 279 тенге.

Кто еще получает государственную поддержку

Стоит отметить, что на финансовую помощь могут рассчитывать не только люди с инвалидностью, но и семьи которые остались без кормильца. В стране по состоянию на 1 апреля насчитывалось порядка 194,6 тыс. получателей госпособий по случаю потери кормильца.

Размеры этих пособий зависят от количества иждивенцев умершего и величины прожиточного минимума. Стоит также отметить, что помимо них полагаются и выплаты из ГФСС, но только если умерший был участником системы обязательного соцстрахования.

Такую соцвыплату с начала года получили порядка 57,8 тыс. семей, а ее средний размер составил 34 367 тенге.

Всего же с начала года на выплаты этих пособий из республиканского бюджета направлено порядка 121,4 млрд тенге, а из Государственного фонда социального страхования – 14,9 млрд тенге.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты мажилиса, в рамках поддержки граждан с инвалидностью, предложили снизить пенсионный возраст матерям, которые воспитывают детей с особыми потребностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2017523-posobiya-po-invalidnosti-skolko-kazahstantsev-poluchili-ih-v-marte/