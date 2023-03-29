Адресную социальную помощь начали назначать автоматически в Казахстане

Планшет и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Теперь адресная социальная помощь назначается нуждающимся казахстанским семьям в проактивном формате. Как работает этот механизм, рассказали в АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").

Некоторые пособия и социальные выплаты в Казахстане назначаются в проактивном формате, то есть без активного участия самого получателя. В их числе и адресная социальная помощь (АСП).

Происходит это в автоматическом режиме, а от получателей не нужны никакие документы – всю необходимую информацию система получает самостоятельно из государственных баз данных.

Если она выявляет семью, подходящую под критерии АСП, то ей автоматически направляется SMS-сообщение с номера 1414. Получателю нужно только дать свое согласие в ответ на данное сообщение и указать свой банковский счет.

После этого портал «Электронного правительства» направляет сведения о получателе в Министерство труда и социальной защиты населения РК для назначения пособий. Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней.

"Гражданину больше не нужно ходить в ЦОН, даже нет необходимости подавать заявку онлайн через eGov.kz. В рамках концепции Invisible Government мы минимизируем необходимость контакта граждан с государственными органами", – отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

Стоит отметить, что такое SMS-сообщение могут получить только те граждане, которые зарегистрированы в базе мобильных граждан. Также следует понимать, что проактивное назначение не отменяет тот факт, что граждане могут подать заявку на получение адресной социальной помощи самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2014560-adresnuyu-sotsialnuyu-pomosch-nachali-naznachat-avtomaticheski-v-kazahstane/