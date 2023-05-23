Какие выплаты могут получать дети из малообеспеченных семей в Казахстане

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 150 тысяч детей из малообеспеченных казахстанских семей в 2023 году ежемесячно получали выплаты из госбюджета. Об их размерах рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Наряду с получателями пенсий и пособий в Казахстане под защитой находятся и малообеспеченные семьи.

Таковыми они считаются, если среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет меньше 70% от регионального прожиточного минимума (ПМ). Например, в Алматы ПМ по итогам апреля составляет 48 765 тенге, а черта бедности – 34 136 тенге соответственно.

Такие малообеспеченные семьи могут рассчитывать на адресную социальную помощь (АСП) от государства. Она равна разнице между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи.

По состоянию на 1 мая 2023 года в Казахстане насчитывается 494,3 тысячи человек из 94,2 тысячи семей, которые получают адресную социальную помощь. В текущем году на данные выплаты из бюджета выделено 73,9 миллиарда тенге.

В Минтруда также отмечают, что детям в возрасте от года до шести лет, являющихся получателями АСП, положены дополнительные выплаты, размер которых не зависит от среднедушевого дохода семьи.

Напомним, что с 2020 года данный вид помощи оказывался в виде гарантированного социального пакета (ГСП), в который входили продукты питания и бытовая химия.

ГСП оказался хорошей поддержкой для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и доказал свою значимость во время пандемии. Но от получателей поступали предложения о предоставлении возможности приобретения товаров исходя из потребностей самого ребенка.

Поэтому с 1 января 2023 года от таких наборов было решено отказаться в пользу дополнительной ежемесячной выплаты в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), или 5 175 тенге на каждого ребенка.

За четыре месяца такую сумму получили 150,8 тысячи детей из 80,8 тысячи семей. В целом из государственного бюджета им дополнительно было выплачено 2,6 миллиарда тенге.

Отметим, что казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал "Электронного правительства". Данные выплаты также могут быть назначены автоматически.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2021741-deti-iz-kakih-semey-mogut-poluchat-vyplaty-ot-gosudarstva-v-kazahstane/