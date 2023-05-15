Как будут определять казахстанцев, которые нуждаются в пособиях

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С введением системы автоматического назначения пособий больше граждан смогли получить доступ к материальной помощи. Теперь в критерии отбора внесут изменения. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Автоматическое назначение пособий было введено в октябре 2022 года в рамках пилотного проекта "Цифровая карта семьи".

Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов: охватывает информацию о более 19,5 млн граждан и 6,3 млн семей. Это позволяет казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, совместно с Программой развития ООН в Казахстане была разработана новая методика определения социального благополучия семьи (лица) и нуждающихся в помощи.

Что изменится

В новой методике используются модели Алкира-Фостера, которые определяют процент бедных по различным параметрам и с учетом ряда лишений, которые испытывают люди. Так, уровень социального благополучия семьи будет определяться на основе анализа следующих показателей:

наличие доходов и кредитных обязательств;

наличие работы (занятость трудоспособного члена семьи);

наличие жилья, личного подсобного хозяйства, земельного участка;

наличие движимого имущества;

обеспечение услугами в области социальной защиты;

обеспечение услугами в области здравоохранения;

обеспечение услугами в области образования.

Бумажник и монеты. Иллюстративное фото: freepik.com

Как разделят граждан

По итогам анализа семьи или лица будут разделены на пять категорий в соответствии с их социальным положением. За основу берутся сумма баллов, присвоенных по каждому вышеперечисленному показателю:

благополучный уровень (от 1 800 баллов и выше) – не нуждаются в помощи;

удовлетворительный уровень (730 – 1 799 баллов) – означает, что семья (лицо) способна справится со своей ситуацией, при необходимости может быть оказана консультативная и методическая поддержка госорганов;

неудовлетворительный уровень (от 729 до минус 30 баллов) – семья или человек могут решить свои проблемы самостоятельно при условии помощи и поддержки;

кризисный уровень (от минус 29 до минус 460 баллов) – не могут самостоятельно решить серьезные проблемы и им нужна комплексная помощь со стороны госорганов для улучшения их положения;

экстренный уровень (ниже минус 459 баллов) – испытывают финансовые трудности и не могут удовлетворить свои базовые потребности, поэтому необходимо срочное вмешательство соответствующих государственных органов.

Помощь будет выражаться в комплексных мерах поддержки (автоматическое назначение по номеру телефона), включая полагающиеся социальные выплаты и содействие в занятости.

Как ранее отмечали аналитики, по этим расчетам в Казахстане лишь 50,5% семей, или 10,4 млн человек, можно отнести к благополучному и удовлетворительному уровням благосостояния.

Остальные 49,5% семей, или 9,1 млн человек, отнесены к проблемным категориям.

Также в минтруда сообщают, что:

в 2023 году будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты;

с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах.

Ранее мы рассказывали, лишат ли казахстанцев пособий, если они отказались от них, приняв sms-сообщения за мошенничество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2020588-kak-budut-opredelyat-kazahstantsev-kotorye-nuzhdayutsya-v-posobiyah/