Казахстанцам начали автоматически назначать государственные пособия

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане в пилотном режиме действует «Цифровая карта семьи», которая позволила нуждающимся гражданам автоматически становиться получателями государственных пособий. Сколько человек уже успели стать участниками новой системы, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С первого сентября в стране в пилотном режиме запустили информационную систему «Цифровая карта семьи». С ее помощью казахстанцы могут получать пособия и соцвыплаты в проактивном формате, то есть с минимальным своим участием.

Как отмечают представители Минтруда, с начала действия системы SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг получили уже 20 тыс. человек. Из них воспользовались такой возможностью 29,4% граждан – это порядка 5,5 тыс. человек.

Как это работает

"Цифровая карта семьи" собирает все сведения о гражданах из различных государственных органов в единую базу. Сейчас, как отмечают в ведомстве, в системе хранятся данные 19,5 млн казахстанцев или или 6,3 млн семей.

Система анализирует благосостояние семей, которое определяется по пяти критериям: экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения, наличие лиц с инвалидностью, жилищные и социальные условия, охват услугами образования и уровень образования членов семьи.

Если система выявляет семью, которая имеет право на получение материальной помощи, то весь процесс назначения пособий укладывается в три шага:

нуждающаяся семья получает SMS-сообщение с уведомлением, что она является потенциальным получателем пособия или соцвыплаты;

в сообщении будет предоставлен выбор на согласие или на отказ от их получения;

при согласии будет произведено назначение пособия или соцвыплаты, и деньги в скором времени поступят на счет получателя.

Важно: такие SMS-сообщения могут прийти только с номера 1414. Если вам пришло предложение получить пособие с другого номера, не отвечайте на него.

Как будет развиваться "Цифровая карта семьи"

Сейчас в рамках пилотного проекта в проактивном формате возможно получить услуги только по 9 видам пособий и социальных выплат, однако уже с января 2023 года этот перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты.

Еще через год, с 1 января 2024 года, к системе подключат госгарантии в сферах здравоохранения и образования, а с 2025 года в рамках "Цифровой карты семьи" будут представлены все виды государственных гарантий.

Напомним, похожий механизм в данный момент работает и у Единого накопительного пенсионного фонда. Благодаря ему уже более 8 тыс. пенсионеров, которые имели накопления в ЕНПФ, но не обращались за выплатами, начали их получать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1992297-kazahstantsam-nachali-avtomaticheski-naznachat-gosudarstvennye-posobiya/