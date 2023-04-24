Какую пенсию в среднем получают казахстанцы, рассказали в Минтруда

Банка с мелочью. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

Более 800 млрд тенге было выделено на пенсии с начала 2023 года. О том, какая сумма в среднем приходилась на получателя пенсионных выплат, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на 1 апреля 2023 года в Казахстане численность пенсионеров составляла 2 млн 297 тыс. человек.

Для обеспечения их пенсионными выплатами из республиканского бюджета с начала года было выделено 824,3 млрд тенге.

При этом на базовую пенсию пришлось 253,1 млрд тенге, а на солидарную – 571,2 млрд тенге.

Сколько получили пенсионеры

Средний размер совокупной пенсии на начало апреля текущего года был равен 120 798 тенге на одного пенсионера. В эту сумму входят средние значения по:

солидарной пенсии – 82 953 тенге на одного получателя;

на одного получателя; базовой пенсии – 37 845 тенге в среднем на каждого пенсионера.

В ведомстве напомнили, что сумма государственной базовой пенсии высчитывается индивидуально, с учетом стажа участия вкладчика в пенсионной системе. А при солидарной пенсии учитывается и трудовой стаж до 1998 года.

Пенсионеры. Иллюстративное фото: RossHelen/Getty Images

"Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума", – указывается в сообщении ведомства.

При этом важна не сумма денег, поступающих в Единый накопительный пенсионный фонд за месяц, а непрерывность и продолжительность этих взносов.

Чем регулярнее и в полном объеме они производятся, тем большую базовую пенсию смогут получить казахстанцы.

"В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период", – сообщают в Минтруда.

Напомним, что ранее депутаты просили снизить пенсионный возраст для матерей казахстанцев с инвалидностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018008-kakuyu-pensiyu-v-srednem-poluchayut-kazahstantsy-rasskazali-v-mintruda/