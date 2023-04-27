Алиментный фонд предложили создать в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские депутаты предложили создать алиментный фонд, который бы защитил права на материальную помощь одиноких женщин с детьми. О том, каким образом он может работать, узнали журналисты NUR.KZ.

Воспитание ребенка – тяжелая задача, которая требует много времени, сил и денег. А когда этим занимается только один родитель, то становится тяжелее вдвойне.

Разводятся люди по разным причинам, однако даже после расторжения брака у бывших супругов есть обязательства, в том числе и по содержанию детей. Родитель, у которого он остается, имеет право получать алименты – денежную помощь от бывшей "второй половинки".

Впрочем, своими обязанностями многие пренебрегают. На эту проблему обратили внимание депутаты фракции "Народная партия Казахстана", которые обратились с депутатским запросом к премьер-министру Алихану Смаилову. Сейчас документ опубликован на сайте мажилиса парламента РК.

По их словам, множество казахстанок не могут взыскать с бывших мужей алименты в пользу их общих детей. Неплательщики прибегают к разным уловкам: скрываются, меняют работу, занижают свои реальные доходы, меняют место жительства.

"Согласно последним данным, на сегодняшний день в производстве находится 273 136 дел, общая сумма по задолженности злостных неплательщиков по алиментам на детей составляет 12,8 миллиардов тенге" – объясняют мажилисмены

В связи с этим депутаты предложили свое решение этой острой социальной проблемы, которое заключается в создании Государственного алиментного фонда. По задумке из его средств могла бы выплачиваться финансовая помощь на ребенка.

Также политики обратили внимание и на суммы выплат. По их мнению, сейчас выплачиваемый размер алиментов не всегда справедлив и законодательство не исполняется надлежащим образом.

"Мы считаем, что сумма выплаты алиментов на момент взыскания должна быть не ниже прожиточного минимума. Надо исключить несправедливую практику, когда должник по алиментам может выплатить любую сумму, к примеру, пять тыс. тенге, и он уже не будет считаться неплательщиком алиментов", – объясняют свою задумку депутаты.

Мажилисмены также отметили, что вопрос по неплательщикам их партия поднимала и ранее, когда общий долг по алиментам составлял всего 2 млрд тенге. Однако с тех пор ситуация никак не улучшилась, а сумма долга увеличилась в разы.

Напомним, согласно недавнему исследованию, на алименты и материальную помощь родственникам и знакомым приходится 1,7% от годовых расходов среднестатистического казахстанца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018451-alimentnyy-fond-predlozhili-sozdat-v-kazahstane/