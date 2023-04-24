Исследование: больше 50% дохода казахстанцы тратят на еду, алкоголь и сигареты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вместе с ростом цен увеличиваются и расходы казахстанцев. О том, на что у граждан больше всего уходило денег в 2022 году, узнали журналисты NUR.KZ.

В конце 2022 года инфляция в Казахстане "перевалила" отметку в 20%. Сильнее всего выросли цены на продовольственные товары. Это в свою очередь сильно повлияло на рядовых казахстанцев, которые были вынуждены увеличить свои расходы на еду.

По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году денежные доходы в среднем на душу населения, то есть на одного казахстанца, составляли 964 447 тенге. Это чуть больше 80 тыс. тенге в месяц.

При расчете доходов учитывается все население страны, а не только те, кто официально работает. Поэтому не стоит путать этот показатель со средней номинальной зарплатой в стране, которая к концу 2022 года достигла 338 715 тенге.

Большая часть доходов в итоге уходила на покупку товаров и оплату услуг – 931 225 тенге в среднем по стране. Другими словами, лишь около 3,44% годового дохода не тратилось казахстанцами на различные нужды.

На что шли расходы казахстанцев

Большая часть расходов (92,6%) были потребительскими – 861 942 тенге. На еду в 2022 году казахстанцы в среднем потратили 476 110 тенге (51,1%), на непродовольственные товары – 226 817 тенге (24,4%), на оплату различных платных услуг – 159 015 тенге (17,1%).

Также часть расходов была направлена на материальную помощь родственникам и алименты (1,7%), погашение кредитов и долгов (5,5%) и на оплату налогов (0,2%).

Денежные расходы населения. Источник: Бюро национальной статистики

Если рассматривать расходы на продовольственные товары более внимательно, то окажется, что в среднем каждый казахстанец потратил в 2022 году около 441 187 тенге непосредственно на продукты питания. Еще 14 714 тенге уходило на питание вне дома, то есть в кафе, ресторанах и других точках общепита.

На алкоголь и табак казахстанцы в среднем потратили 5 763 тенге и 13 079 тенге соответственно.

Денежные расходы населения. Источник: Бюро национальной статистики

Подводя итог, можно отметить, что значительная часть расходов казахстанцев приходится именно на продовольственные товары. В целом же, за год потребительские расходы населения заметно увеличились – сразу на 15,1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2017927-issledovanie-bolshe-50-dohoda-kazahstantsy-tratyat-na-edu-alkogol-i-sigarety/