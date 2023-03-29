Сколько пенсионных накоплений забрали уехавшие из Казахстана вкладчики ЕНПФ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вкладчик ЕНПФ, уехав из страны и сменив гражданство, может забрать свои пенсионные накопления. Сколько таких выплат было проведено с начала года, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

По состоянию на 1 марта 2023 года на индивидуальных счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) скопилось порядка 15,13 трлн тенге. С начала года прирост составил 3,2%, это около 466,2 млрд тенге.

Значительная часть средств (97%) была сформирована за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). На них приходится 14,7 трлн тенге.

Еще 466,4 млрд тенге были накоплены за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и 3,8 млрд тенге – за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Пенсионные накопления казахстанцев при этом активно инвестируются в различные финансовые инструменты. Благодаря этой деятельности за два месяца текущего года удалось дополнительно заработать еще 204,5 млрд тенге.

Впрочем, главная функция ЕНПФ заключается в обеспечении жителей Казахстана достойной пенсией. С начала года фонд выплатил более 24 млрд тенге в виде пенсионных выплат по возрасту. Средний размер ежемесячной выплаты составил 32 065 тенге, а максимальный – 742 692 тенге.

Однако на этом задачи пенсионного фонда не заканчиваются. ЕНПФ обязан совершать и другие предусмотренные законом выплаты.

Например, если вкладчик уехал на постоянное место жительства за границу и сменил казахстанское гражданство, то он имеет право забрать свои пенсионные накопления. По этой причине с начала года ЕНПФ осуществил выплаты на общую сумму в 6 млрд тенге.

Также за два месяца 2023 года пенсионным фондом были осуществлены:

единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 22,5 млрд тенге;

выплаты по наследству – 8,1 млрд тенге;

выплаты по инвалидности – 473,3 млн тенге;

выплаты на погребение – 913,7 млн тенге;

переводы в страховые организации – 3,1 млрд тенге.

Всего с начала года ЕНПФ выплатил порядка 65,15 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2014530-skolko-pensionnyh-nakopleniy-zabrali-uehavshie-iz-kazahstana-vkladchiki-enpf/