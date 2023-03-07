Какую поддержку женщинам может оказать государство в Казахстане

Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане действуют различные программы поддержки женщин. О том, на какую помощь могут рассчитывать казахстанки, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В преддверии международного женского дня в Минтруда решили рассказать о реализуемых в Казахстане мерах по обеспечению занятости и социальной поддержке женщин.

Многие казахстанки работают на разных позициях наравне с мужчинами. По данным ведомства, сейчас в стране насчитывается порядка 4,3 млн занятых женщин – это 48% от общего числа трудоустроенного населения.

В основном, казахстанки трудоустроены в сфере торговли и услуг (35%), а также в сфере образования, здравоохранения и науки (32%). Еще часть женщин работает в промышленности, строительстве и транспорте (14%), а также в сельском хозяйстве (9%).

Те, кто по какой-то причине не могут найти себе работу, по словам министра труда Тамары Дуйсеновой, могут рассчитывать на помощь в поиске работы.

Так, сейчас общее количество трудоустроенных женщин в рамках региональных карт занятости достигло 536 тыс. человек, что составляет 55% всех трудоустроенных граждан. А за два месяца текущего года этот показатель превысил 92 тыс. человек.

Женщина нашла работу. Иллюстративное фото: freepik.com

Помимо помощи в трудоустройстве, женщины в Казахстане могут рассчитывать и на финансовую поддержку при создании собственного бизнеса. Так, в 2022 году порядка 80 тыс. женщин прошли курсы по основам предпринимательства. В итоге около 13 тыс. из них получили гранты.

Впрочем, не забывают и о женщинах в возрасте. В Казахстане на данный момент действует программа "Серебряный возраст", в рамках которой люди предпенсионного возраста могут получить работу. По данным Минтруда, из 3 тыс. трудоустроенных в прошлом году граждан порядка 50% были женщинами.

"В текущем году работа по активизации мер по содействию занятости женщин будет продолжена. Для этих целей только из бюджета выделены более 177 млрд тенге, из них 135 млрд тенге на субсидируемые рабочие места и 42 млрд тенге на выдачу кредитов и грантов", – поделилась планами Тамара Дуйсенова.

Поддержка матерей

В Казахстане поддержку оказывают не только женщинам, которые ищут работу – на помощь могут рассчитывать и мамы. Так, в 2023 году планируется охватить мерами по поддержке материнства и детства около 2,1 млн семей. Всего им будет направлено порядка 1,2 трлн тенге.

Мама с ребенком. Иллюстративное фото: freepik.com

В текущем году социальные выплаты из ГФСС по беременности и родам получат около 258 тыс. женщин. Средний размер выплат составит примерно 900 тыс. тенге. И это не считая единовременных пособий на рождение ребенка, которые в новом году заметно увеличились.

Также казахстанским матерям, воспитывающим детей в возрасте до 1,5 лет, полагаются соответствующие соцвыплаты. С учетом детей, рожденных в прошлом году, их получат около 760 тыс. семей.

Отдельно в ведомстве отметили работу по поддержке многодетных матерей. Так, в 2023 году планируется выплатить пособия по многодетности порядка 544 тыс. семей. Минимальный размер выплаты составит 55 тыс. тенге, а общая сумма достигнет 410 млрд тенге.

Помимо этого, матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", назначается пожизненное пособие, которое выплачивается ежемесячно. На сегодняшний день его получают около 230 тыс. матерей. На 2023 год им на выплаты предусмотрели 61 млрд тенге.

В целом, как указывают в Минтруда, в Казахстане проводятся достаточно активные меры поддержки женского населения.

Ранее мы рассказывали о разнице в уровне доходов мужчин и женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2012058-kakuyu-podderzhku-zhenschinam-mozhet-okazat-gosudarstvo-v-kazahstane/