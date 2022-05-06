Какие выплаты получили ветераны ВОВ в Казахстане ко Дню Победы
Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев заявил, что ветераны ВОВ уже получили выплаты в честь 9 Мая, сообщается на официальном сайте Минтруда и соцзащиты населения.
Отмечается, что в преддверии Дня Победы местными исполнительными органами предусмотрено оказание единовременной помощи на сумму 5,4 млрд тенге.
"В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах будет оказана в размере не менее 1 млн тенге (в Актюбинской области – 2 млн тенге).
Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 100 тыс. тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период ВОВ – не менее 60 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тыс. тенге", – рассказал Руслан Сакеев.
Получатели единовременных выплат входят в следующие категории:
- участники и инвалиды ВОВ – 381 человек.;
- жители блокадного Ленинграда – 92 человека;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 212 человек;
- жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ – 3 221 человек;
- вдовы погибших во время ВОВ – 6 человек;
- труженики тыла – 74 116 человек;
- другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ – 20 111 человек.
По словам Сакеева, на 5 мая ветеранам ВОВ во всех регионах уже выплачены указанные суммы. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая.
Также в честь празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут вручены памятные подарки.
Кроме того, вице-министр рассказал о том, какие ежемесячные социальные выплаты получают участники войны, тыловики и некоторые другие категории граждан.
Он отметил, что по состоянию на 1 мая 2022 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:
- для участников ВОВ – 193 714 тенге (289 человек);
- для инвалидов ВОВ – 201 615 тенге (98 человек);
- для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) – 205 041 тенге (24 943 человека);
- для лиц, приравненных к участникам ВОВ – 161 174 тенге (3 886 человек);
- для лиц, приравненных к инвалидам ВОВ – 124 409 тенге (14 780 человек);
- для тружеников тыла в годы ВОВ – 132 060 тенге (69 248 человек).
Ранее сообщалось, что ко Дню Победы по 1 миллиону тенге выплатят и ветеранам ВОВ в Алматы и в Нур-Султане.
Напомним, что в преддверии Дня Победы в Алматы пройдут праздничные мероприятия и концертные программы во всех районах города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968285-kakie-vyplaty-poluchili-veterany-vov-v-kazahstane-ko-dnyu-pobedy/