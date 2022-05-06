Какие выплаты получили ветераны ВОВ в Казахстане ко Дню Победы

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Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев заявил, что ветераны ВОВ уже получили выплаты в честь 9 Мая, сообщается на официальном сайте Минтруда и соцзащиты населения.

Отмечается, что в преддверии Дня Победы местными исполнительными органами предусмотрено оказание единовременной помощи на сумму 5,4 млрд тенге.

"В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах будет оказана в размере не менее 1 млн тенге (в Актюбинской области – 2 млн тенге).

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 100 тыс. тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период ВОВ – не менее 60 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тыс. тенге", – рассказал Руслан Сакеев.

Получатели единовременных выплат входят в следующие категории:

участники и инвалиды ВОВ – 381 человек.;

жители блокадного Ленинграда – 92 человека;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 212 человек;

жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ – 3 221 человек;

вдовы погибших во время ВОВ – 6 человек;

труженики тыла – 74 116 человек;

другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ – 20 111 человек.

По словам Сакеева, на 5 мая ветеранам ВОВ во всех регионах уже выплачены указанные суммы. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая.

Также в честь празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут вручены памятные подарки.

Кроме того, вице-министр рассказал о том, какие ежемесячные социальные выплаты получают участники войны, тыловики и некоторые другие категории граждан.

Он отметил, что по состоянию на 1 мая 2022 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:

для участников ВОВ – 193 714 тенге (289 человек);

для инвалидов ВОВ – 201 615 тенге (98 человек);

для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) – 205 041 тенге (24 943 человека);

для лиц, приравненных к участникам ВОВ – 161 174 тенге (3 886 человек);

для лиц, приравненных к инвалидам ВОВ – 124 409 тенге (14 780 человек);

для тружеников тыла в годы ВОВ – 132 060 тенге (69 248 человек).

Ранее сообщалось, что ко Дню Победы по 1 миллиону тенге выплатят и ветеранам ВОВ в Алматы и в Нур-Султане.

Напомним, что в преддверии Дня Победы в Алматы пройдут праздничные мероприятия и концертные программы во всех районах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968285-kakie-vyplaty-poluchili-veterany-vov-v-kazahstane-ko-dnyu-pobedy/