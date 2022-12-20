Какие пособия будут получать семьи с детьми в 2023 году

Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

С нового года в Казахстане планируется множество нововведений. Часть из них также касается и пособий. О том, на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2023 году, рассказали в Департаменте Комитета труда и социальной защиты по городу Алматы.

С января 2023 года в стране увеличатся некоторые расчетные показатели, а вслед за ними вырастут и зависящие от них пособия. Это также касается и материальной помощи семьям с детьми.

Так, единовременное пособие на рождение ребенка, выплачиваемое из государственного бюджета на первого, второго и третьего ребенка с 1 января 2023 года составит 131 100 тенге (сейчас оно равно 120 840 тенге), а при рождении четвертого и последующих детей – 217 350 тенге (сейчас – 200 340 тенге).

Кроме единовременных выплат казахстанские семьи, воспитывающие детей, ежемесячно получают пособия по уходу за ребенком. Их размеры в 2023 году будут следующими:

на первого ребенка – 19 872 тенге ;

; на второго – 23 495 тенге ;

; на третьего – 27 083 тенге ;

; на четвертого и последующих детей – 30 705 тенге.

Напомним, что сейчас такие пособия выплачиваются в течение года после рождения ребенка, но в рамках проекта Социального кодекса РК с нового года этот срок было принято увеличить до полутора лет.

Также в стране выплачиваются специальные государственные пособия многодетным семьям, имеющих четырех и более несовершеннолетних совместно проживающих детей (в том числе студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет). Их размер в новом году составит:

на семью с 4 детьми – 55 304 тенге ;

; с 5 детьми – 69 138 тенге ;

; с 6 детьми – 82 973 тенге ;

; с 7 детьми – 96 807 тенге;

Семьям, имеющим 8 детей и более, выплачивается 4 месячных расчетных показателя (МРП) на каждого ребенка. В 2023 году 1 МРП будет равен 3 450 тенге.

Размер пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью со следующего года составит 56 794 тенге.

Отметим, что в новом году будут увеличены не только размеры пособий для семей с детьми. Повышение произойдет по всем выплатам, которые зависят от МРП и других расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2002181-kakie-posobiya-budut-poluchat-semi-s-detmi-v-2023-godu/