На сколько вырастет минимальная пенсия в 2023 году в Казахстане

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всем пожилым гражданам Казахстана полагается государственная пенсия. О том, сколько в среднем получают казахстанские пенсионеры сейчас и как изменятся их выплаты в следующем году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в Казахстане насчитывалось порядка 2 млн 276 тыс. пенсионеров. Все они получают государственную пенсию.

Только в ноябре из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 171 млрд тенге.

Всего же за 11 месяцев текущего года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,7 трлн тенге. При этом средний размер пенсии, по данным Минтруда, на 1 декабря 2022 года составил 108 960 тенге. Однако это не значит, что все пенсионеры получали такие выплаты в ноябре.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

Если трудовой стаж составляет 10 лет и меньше, то размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума (ПМ). Если стаж превышает 10 лет, то за каждый год размер пенсии увеличивается на 2%, пока не достигает максимальных 100% ПМ к 33 годам стажа.

Однако стоит отметить, что в скором времени размер базовой пенсии заметно вырастет. В первую очередь это связано с тем, что со следующего года увеличится прожиточный минимум – с 37 389 тенге до 40 567 тенге.

Также повышение произойдет благодаря недавно подписанному закону, который с нового года "замораживает" пенсионный возраст для женщин и одновременно повышает минимальный размер базовой пенсии с 54% до 60% от прожиточного минимума.

Таким образом, минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повысится с 68 223 тенге до 77 417 тенге с 1 января 2023 года.

Отметим, что минимальный размер базовой пенсии планируют поэтапно повышать в течение нескольких лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003419-na-skolko-vyrastet-minimalnaya-pensiya-v-2023-godu-v-kazahstane/