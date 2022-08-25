МРП, МЗП, прожиточный минимум: как могут измениться расчетные показатели в 2023 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 2023 года в Казахстане планируют увеличить месячный расчетный показатель, прожиточный минимум и размеры пенсионных выплат. Законопроект, вносящий эти изменения, был опубликован на портале "Открытые НПА".

Обычно изменение размеров МРП и других показателей проводится по плану с начала нового года. Однако 2022 год стал исключением: из-за рекордного роста цен в правительстве было принято решение повысить часть расчетных показателей. Таким образом, пенсии и пособия в апреле были проиндексированы на 4%.

В итоге с 1 апреля в стране были увеличены:

прожиточный минимум (ПМ) – с 36 018 тенге до 37 389 тенге ;

до ; месячный расчетный показатель (МРП) – с 3 063 тенге до 3 180 тенге . Стоит отметить, что повышение коснулось только МРП, который используется для расчета пенсий и пособий , а для налогов и штрафов показатель остался на прежнем уровне ( 3 063 тенге );

до . Стоит отметить, что повышение коснулось только МРП, , а для налогов и штрафов показатель остался на прежнем уровне ( ); минимальный размер государственной базовой пенсии – с 19 450 тенге до 20 191 тенге ;

до ; минимальный размер пенсии – с 46 302 тенге до 48 032 тенге.

До конца 2022 года в стране будут действовать эти показатели, однако с нового года казахстанцев ждет уже плановое повышение, которое затронет не только те, что были увеличены в апреле, но и те, что остались нетронутыми, например, МРП для расчета налогов и штрафов.

Как планируют увеличить МРП, ПМ и пенсии в 2023 году

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года планируется установить следующие размеры для всех основных показателей:

минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге ;

; минимальный размер государственной базовой пенсии – 21 907 тенге ;

; минимальный размер пенсии – 53 076 тенге ;

; месячный расчетный показатель – 3 450 тенге . Стоит отметить, что этот новый размер МРП должен будет действовать как для пособий и соцвыплат, так и для налогов и штрафов;

. Стоит отметить, что этот новый размер МРП должен будет действовать как для пособий и соцвыплат, так и для налогов и штрафов; прожиточный минимум – 40 567 тенге.

На данный момент проект закона находится на стадии публичного обсуждения, поэтому данные показатели еще не являются окончательными и могут быть неоднократно скорректированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1984756-mrp-mzp-prozhitochnyy-minimum-kak-izmenyatsya-raschetnye-pokazateli-v-2023-godu/