Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил трехлетний бюджет Казахстана, подписав закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает официальный сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы", — гласит сообщение.

Ранее депутат Анатолий Бойчин сообщил, что в законопроект "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" сенат внес 57 поправок на общую сумму 71,8 млрд тенге, в том числе:

в 2023 году – 30 млрд тенге;

в 2024 году – 29 млрд тенге;

в 2025 году – 12,8 млрд тенге.

По словам Бойчина, расходы направят на развитие автомобильных дорог, обеспечение населения питьевой водой и природным газом, а также поддержку регионов.

Также сегодня глава государства подписал закон о ратификации соглашения о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999797-tokaev-utverdil-trehletniy-byudzhet-kazahstana/