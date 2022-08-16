Как казахстанцы будут подтверждать использование выделенных на школьную форму денег

Некоторые казахстанцы теперь могут рассчитывать на помощь со сборами ребенка в школу в виде денежной выплаты. Но им нужно будет подтвердить целевое использование этих денег. Как это нужно сделать, узнали журналисты NUR.KZ.
Помощь с приобретением школьной формы и канцелярских товаров могут получить только некоторые категории граждан страны.
В первую очередь это получатели адресной социальной помощи (АСП). Их дети школьного возраста обеспечиваются гарантированным социальным пакетом, в который входит необходимая одежда, обувь, рюкзак, тетради, ручки и так далее.
Между тем, другие нуждающиеся категории граждан могут подать заявление в свою школу, чтобы тоже получить помощь на приобретение одежды, обуви и школьно-письменных принадлежностей.
Местные исполнительные органы также направляют средства на оказание помощи следующим обучающимся общеобразовательных школ:
- из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
- детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
- иным категориям обучающихся, определяемым коллегиальным органом управления организации образования.
Что изменилось в законе
Ранее представители этих категорий получали помощь в виде уже купленных товаров. При этом, например, одежда, могла не подходить для ребенка по размеру или фасону.
К тому же выделяемые некоторыми местными исполнительными органами суммы могли быть слишком меленькими для того, чтобы обеспечить детей товарами надлежащего качества.
В связи со всем вышеперечисленным было решено внести дополнения в постановление об утверждении правил оказания такой помощи.
Во-первых, в него был добавлен абзац, согласно которому местными исполнительными органами может быть выделено не меньше одного прожиточного минимума на школьника (37 389 тенге в текущем году).
Во-вторых, там же указано, что по заявлению родителей деньги могут быть выданы им для самостоятельного приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей.
Как подтвердить использование денег
Вместе с тем, в заявлении об оказании материальной помощи заявитель дает свое согласие на предоставление документов, подтверждающих целевое расходование средств. Это могут быть квитанции, чеки по оплате и фото.
Сдать их нужно в течение 15 рабочих дней со дня приобретения необходимых для школьника товаров.
В заявлении родитель также отмечает, что предупрежден об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов.
Таким образом, нуждающиеся казахстанцы теперь могут получить материальную помощь на сборы ребенка в школу в денежной форме, но целевое расходование денег нужно будет подтвердить.
Данные изменения и дополнения были официально опубликованы 9 августа 2022 года и вступят в силу по истечении 10 дней с этой даты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1983325-kak-kazahstantsy-budut-podtverzhdat-ispolzovanie-vydelennyh-na-shkolnuyu-formu-deneg/