Как казахстанцы будут подтверждать использование выделенных на школьную форму денег

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Некоторые казахстанцы теперь могут рассчитывать на помощь со сборами ребенка в школу в виде денежной выплаты. Но им нужно будет подтвердить целевое использование этих денег. Как это нужно сделать, узнали журналисты NUR.KZ.

Помощь с приобретением школьной формы и канцелярских товаров могут получить только некоторые категории граждан страны.

В первую очередь это получатели адресной социальной помощи (АСП). Их дети школьного возраста обеспечиваются гарантированным социальным пакетом, в который входит необходимая одежда, обувь, рюкзак, тетради, ручки и так далее.

Между тем, другие нуждающиеся категории граждан могут подать заявление в свою школу, чтобы тоже получить помощь на приобретение одежды, обуви и школьно-письменных принадлежностей.

Местные исполнительные органы также направляют средства на оказание помощи следующим обучающимся общеобразовательных школ:

из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам;

детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся, определяемым коллегиальным органом управления организации образования.

Что изменилось в законе

Ранее представители этих категорий получали помощь в виде уже купленных товаров. При этом, например, одежда, могла не подходить для ребенка по размеру или фасону.

К тому же выделяемые некоторыми местными исполнительными органами суммы могли быть слишком меленькими для того, чтобы обеспечить детей товарами надлежащего качества.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В связи со всем вышеперечисленным было решено внести дополнения в постановление об утверждении правил оказания такой помощи.

Во-первых, в него был добавлен абзац, согласно которому местными исполнительными органами может быть выделено не меньше одного прожиточного минимума на школьника (37 389 тенге в текущем году).

Во-вторых, там же указано, что по заявлению родителей деньги могут быть выданы им для самостоятельного приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей.

Как подтвердить использование денег

Вместе с тем, в заявлении об оказании материальной помощи заявитель дает свое согласие на предоставление документов, подтверждающих целевое расходование средств. Это могут быть квитанции, чеки по оплате и фото.

Сдать их нужно в течение 15 рабочих дней со дня приобретения необходимых для школьника товаров.

В заявлении родитель также отмечает, что предупрежден об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов.

Таким образом, нуждающиеся казахстанцы теперь могут получить материальную помощь на сборы ребенка в школу в денежной форме, но целевое расходование денег нужно будет подтвердить.

Данные изменения и дополнения были официально опубликованы 9 августа 2022 года и вступят в силу по истечении 10 дней с этой даты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1983325-kak-kazahstantsy-budut-podtverzhdat-ispolzovanie-vydelennyh-na-shkolnuyu-formu-deneg/