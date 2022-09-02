В Казахстане запустили цифровую карту семьи для автоматического назначения пособий

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 1 сентября в Казахстане в пилотном режиме запустили цифровую карту семьи. Это система, которая позволит казахстанцам получать все социальные выплаты и пособия в проактивном формате без подачи заявлений. Как будет реализовываться этот проект, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

Проактивный формат подразумевает автоматическое назначение выплат с минимальным участием получателя. Уже сейчас некоторые пособия и социальные выплаты казахстанцы получают именно так.

С 1 сентября в Казахстане была запущена в пилотном режиме цифровая карта семьи (ЦКС). Эта система должна повысить оперативность и улучшить качество государственных услуг по оказанию помощи гражданам, одновременно снижая коррупционные риски.

Как работает цифровая карта семьи

Цифровая карта семьи является по своей сути информационной системой, которая собирает все сведения о гражданах из различных государственных органов в единую базу. Такой подход позволяет определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

Как отмечают в министерстве, в ЦКС на данный момент уже собраны данные о всех 19,4 млн граждан Казахстана, которые распределены на 6 млн семей.

Уровень благосостояния семей определяется по 5 критериям: экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения, наличие лиц с инвалидностью, жилищные условия, социальные условия, охват услугами образования и уровень образования членов семьи.

Сам же алгоритм работы цифровой карты семьи реализован следующим образом:

семье, имеющей право на получение государственной гарантии, придет SMS с уведомлением, что она является потенциальным получателем пособия;

в SMS-уведомлении будет представлен выбор на согласие или отказ от получения пособия;

в случае согласия будет произведено назначение пособия, которое вскоре будет переведено на счет получателя.

Иллюстративное фото: pexels.com

Реализация проекта

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов, а сроки ввода системы цифровой карты семьи рассчитаны до 2025 года.

Этапы реализации проекта:

с 1 сентября текущего года начал работать в пилотном режиме, и пока в проактивном формате есть возможность получения услуг только по 9 видам пособий и социальных выплат;

с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

Стоит отметить, что помимо пособий и соцвыплат, аналогичный проактивный формат работает и в других сферах, например, в ЕНПФ. Ранее мы рассказывали о том, что пенсионный фонд начал назначать невостребованные пенсии в проактивном формате.

При успешном внедрением этой системы в сфере пособий и соцвыплат не только должны снизиться коррупционные риски (ведь вместо человека будет работать автоматическая система), но и уберет ненужную бюрократию, с которой пока вынуждены сталкиваться казахстанцы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1985719-v-kazahstane-zapustili-tsifrovuyu-kartu-semi-dlya-avtomaticheskogo-naznacheniya-posobiy/