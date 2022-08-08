В Казахстане введут проактивное назначение пособий

Иллюстративное фото: pexels.com

В стране готовят к запуску цифровые карты семьи. Благодаря им казахстанским семьям не нужно будет подавать заявку для получения каких-либо пособий. Они будут назначаться в проактивном формате. О том, как будет работать новая система, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

В Казахстане готовятся запустить цифровую карту семьи. С ее помощью государство собирается обеспечить право каждой казахстанской ячейки общества на получение тех или иных видов государственных гарантий в зависимости от ее состава и степени благополучия.

Что изменится для казахстанцев

Как известно, государство выплачивает пособия в связи с наступлением определенных социальных событий. После родов казахстанские мамы получают пособие по рождению ребенка, а также по уходу за ним.

Семьи, которые воспитывают четырех или более детей, получают пособия по многодетности, а те, что потеряли человека, который обеспечивал семью, могут рассчитывать на помощь от государства в виде пособий по потере кормильца.

Примеров таких ситуаций множество, но всех их сейчас объединяет одно – для получения пособия гражданам нужно оформлять и подавать заявку.

Цифровая карта семьи должна избавить казахстанцев от этой волокиты. С ее внедрением все положенные выплаты будут назначаться в проактивном формате, то есть без участия граждан, которым положено пособие.

Как будет работать цифровая карта

Алгоритм работы цифровой карты семьи будет реализован следующим образом:

Семье, имеющей право на получение государственной гарантии, придет SMS с уведомлением, что она является потенциальным получателем пособия. В SMS-уведомлении будет представлен выбор на согласие или отказ от получения пособия. В случае согласия будет произведено назначение пособия, которое вскоре будет переведено на счет получателя.

1 сентября планируется пилотный запуск цифровой карты, в рамках которого начнет выплачиваться часть пособий в проактивном формате.

Напомним, ранее мы рассказывали о внедрении аналогичного формата в ЕНПФ при выплате пенсий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1982249-v-kazahstane-vvedut-proaktivnoe-naznachenie-posobiy/