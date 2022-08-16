Пособия какого размера после их повышения получили казахстанцы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С июня казахстанцы начали получать увеличенные пособия. Но в июле их средний размер из-за корректировки немного уменьшился. Какие суммы в прошедшем месяце были начислены казахстанским получателям, узнали журналисты NUR.KZ.

Пособия какого размера получают казахстанцы

С первого апреля текущего года в Казахстане на 4% были увеличены некоторые расчетные показатели. В частности, до 37 389 тенге вырос прожиточный минимум (ПМ) для исчисления размеров базовых социальных выплат.

ПМ, тем временем, является основой для расчета пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Согласно 12 статье закона «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» лица с инвалидностью в зависимости от группы, возраста и причины получают от 1,04 до 3,44 ПМ (от 38 884,56 до 128 618,16 тенге).

А по случаю потери кормильца размеры пособий в зависимости от количества иждивенцев варьируются от 0,86 до 2,11 ПМ (от 32 154,54 до 78 890,79 тенге).

На сколько вырос средний размер пособий

Отметим, что пособия в новом размере казахстанцы начали получать только с июня.

Это связано с тем, что закон об увеличении расчетных показателей был подписан только в мае. При этом в июне получателям пособий были доплачены суммы за апрель и май, потому что в эти месяцы им были перечислены пособия еще в старых размерах.

Между тем, средний размер пособий, рассчитанный по прожиточному минимуму до его увеличения, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК на конец мая, составлял 52 318 тенге – по инвалидности, 45 906 тенге – по случаю потери кормильца.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам июня с учетом доплат эти показатели резко выросли до 56 974 тенге и 55 137 тенге соответственно.

А на конец июля, после выплаты сумм, оставшихся с апреля и мая, и соответствующей корректировки пособий, их средний размер уменьшился до 54 339 тенге – по инвалидности, 47 763 тенге – по случаю потери кормильца.

При этом эти суммы все равно больше майских показателей на 4%, то есть на процент увеличения прожиточного минимума.

Какая общая сумма пособий была выплачена

В обновленных данных Министерства труда и социальной защиты РК также указано, что за семь месяцев текущего года казахстанцам было выплачено более 254 миллиарда тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца.

В июле 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,8 миллиарда тенге, по случаю потери кормильца – 8,6 миллиарда тенге.

По состоянию на первое августа 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530 тысяч человек, по случаю потери кормильца – 179,4 тысячи человек.

Напомним, что из-за увеличения расчетных показателей и соответствующих доплат средняя пенсия, полученная в июле, также уменьшилась по сравнению с июньскими показателями, но выросла по отношению к более раннему периоду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1983378-posobiya-kakogo-razmera-posle-ih-povysheniya-poluchili-kazahstantsy/