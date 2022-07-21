Сколько казахстанцев получает пособия в 2022 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанским семьям, которые потеряли кормильца, а также людям с инвалидностью полагаются выплаты государственных пособий. О том, сколько людей в стране получают финансовую помощь от государства, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

По состоянию на 1 июля 2022 года, численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 539,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 189,9 тыс. человек.

По сравнению с майскими показателями наблюдается заметный рост числа получателей пособий. Например, людей с инвалидностью стало больше на 13,8 тыс. человек, а тех, кто потерял единственного кормильца – на 14 тыс. человек.

Сколько было выплачено денег

Вместе с ростом числа получателей социальных пособий, увеличилась и сумма выделенных средств из государственного бюджета. Так, за весь июнь текущего года на выплату пособий по инвалидности было направлено 30,7 млрд тенге, а по случаю потери кормильца – 10,5 млрд тенге.

Всего же на 1 июля с начала года было выплачено более 217 млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца.

Стоит отметить, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего. Также свою роль играет и размер прожиточного минимума, который в мае этого года вырос почти на 4%

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1979544-skolko-kazahstantsev-poluchaet-posobiya-v-2022-godu/