Три сценария введения нового пенсионного взноса представило Минтруда

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С 2023 года казахстанских работодателей ждет новый обязательный пенсионный взнос, который они должны будут платить за своих работников. Однако проект до сих пор находится на стадии обсуждения, и сейчас рассматриваются варианты его внедрения. Как собираются его запускать, узнали журналисты NUR.KZ.

Внедрение нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) за своих работников рассматривается не первый год. Данный проект должны были запустить в рамках модернизации пенсионной системы Казахстана еще в 2018 году.

Однако в этом же году было запланировано введение обязательного социального медицинского страхования, в связи с чем запуск был отложен до 2020 года. Следом из-за принятия ряда законодательных поправок, которые были инициированы главой государства в 2019 году, введение нового взноса снова было отложено теперь на 2023 год.

В данный момент проект внедрения ОПВР находится на стадии публичного обсуждения, в рамках которого Министерством труда и социальной защиты населения РК был проведен анализ возможных вариантов его запуска. Результаты анализа были опубликованы на портале «Открытые НПА». В настоящее время приказ находится на стадии обсуждения до 20 июля 2022 года, а это значит, что решение не является безоговорочным, и условия запуска ОПВР могут измениться.

Три варианта внедрения взноса в 5%

В документе к проекту были рассмотрены три варианта внедрения обязательного пенсионного взноса работодателя.

Первый вариант рассматривает поэтапное введение взноса – 1,5% в 2023 год, 2,5% в 2024 год, 3,5% в 2025 году, 4,5% в 2026 году и 5% в 2027 году.

Второй вариант предложили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», которая раскритиковала проект внедрения нового взноса в 5%. Предложение заключается или в полном отказе от ОПВР, или же в поэтапном внедрении до 2028 года, начиная с 1% и увеличивая его каждый год еще на один процентный пункт.

Третий вариант предусматривает введение нового взноса в качестве личных сбережений на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ, а не как условно-накопительный компонент.

Что решили в Министерстве труда

Предложение НПП «Атамекен» об отмене взноса в министерстве раскритиковали и назвали «нецелесообразным». Как уточнили в проекте нормативно правового акта ведомства, главная задача внедрения ОПВР – улучшение благосостояния казахстанцев.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отмена нового взноса, по мнению Минтруда, приведет к снижению уровня замещения утраченного трудового дохода – с рекомендуемых Международной организацией труда 40% до 32% к 2050 году. В результате анализа никаких плюсов у данного варианта найдено не было. Оценивая по пятибалльной шкале, данный вариант был оценен на единицу (один балл).

Вариант поэтапного внедрения до 2027 года подразумевает повышение размеров пенсионных выплат, улучшение благосостояния пенсионеров, а также вовлечение занятого населения в накопительную пенсионную систему. Издержек у этого варианта Минтруда не нашло.

По пятибалльной шкале результативности данный вариант принятия проекта был оценен в пять баллов.

Третий вариант, который предусматривает отмену условно-накопительного компонента, был оценен экспертами в три балла из пяти. Согласно этому варианту, накопления, формирующиеся из обязательных пенсионных взносов работодателя, будут собственностью вкладчиков. В Минтруда считают, что такого не должно быть.

«ОПВР призваны обеспечивать пожизненные выплаты по распределительному принципу – от «богатых» к «бедным», от «умерших» к «оставшимся». Внедрение условно накопительной системы позволит перераспределить накопившиеся взносы в пользу вкладчиков с низкими доходами», - говорится в документе.

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Таким образом, при проведенном анализе, В Министерстве труда сделали вывод, что лучшим вариантом будет тот, что предусматривает поэтапное внедрение нового взноса до 2027 года, начиная с размеров 1,5% и заканчивая 5% от зарплаты рабочего.

Напомним, предприниматели Казахстана ранее уже жаловались, что налоговая нагрузка на них и так слишком высока. Внедрение дополнительных взносов, которые работодатели должны будут совершать из собственных средств, вкупе с возросшими страховыми выплатами за работников, может негативно сказаться на бизнесе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1977356-tri-stsenariya-vvedeniya-novogo-pensionnogo-vznosa-predstavil-mintruda/