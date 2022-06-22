Казахстанский бизнес пожаловался на слишком высокие страховые выплаты за своих работников

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане изменились правила распределения отраслей экономики по классам профессионального риска. После этого многие предприниматели стали платить большие страховые взносы за своих работников. Как увеличились расходы бизнеса, узнали журналисты NUR.KZ.

В марте 2022 года Министерством труда и социальной защиты были внесены новые правила, согласно которым произошло перераспределение отраслей по классам профессионального риска.

Изменение привело к сильному увеличению размеров страховых взносов, которые предприниматели обязаны уплачивать за своих работников. Это притом, что казахстанский бизнес и без этого постоянно увеличивает свои расходы.

Представители бизнеса считают увеличение безосновательным, а в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" заявили, что намерены требовать приостановления действия новых правил.

Чем недовольны предприниматели

До внесения поправок в закон Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" класс риска предприятия зависел от количества несчастных случаев. Теперь же он зависит от количества работников.

Всего насчитывается 22 класса профессиональных рисков.

После утверждения новых правил предприятия, которые ранее числились в пятом уровне риска и не считались опасным производством, из-за количества работников внезапно переместились на 21 или на 22 уровень риска. Вместе с этим увеличились и размеры страховых взносов.

Так произошло, например, с одним из предприятий в Рудном, которое занимается производством молока. За десять лет, по словам начальника юридического отдела компании, не было ни одного несчастного случая и благодаря этому их организация находилась на пятом уровне риска.

В 2021 году страховой тариф для предприятия составлял 0,52% от годового фонда оплаты труда, однако теперь эта сумма увеличилась до 2,54%. Все потому что в компании работает 250 человек.

Руководство организации отмечает, что молоко - социально значимый продукт, а с новыми расходами им будет сложнее сдерживать его стоимость.

Эта ситуация затронула не только молочные компании. Некоторым не повезло еще больше. Например, в сфере пассажирских перевозок страховой тариф вообще увеличился сразу на 230-250%.

Так, в автопарке с численностью 198 человек сумма страхования выросла на 246% и составила по 22 классу профессионального риска 10 565 600 тенге вместо 3 062 400 тенге по 10 классу риска.

Другое предприятие в прошлом году платило 5 501 249 тенге по 10 классу, а новая сумма составила 18 504 171 тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

То есть, как можно заметить, финансовая нагрузка на бизнес, которая и без того была довольно высокой в Казахстане, увеличилась.

Напомним, что это не единственное повышение затрат, с которым столкнулись предприниматели.

В январе 2023 года ожидается появление еще одного взноса, который они будут вынуждены платить за своих работников. Как это отразится на казахстанской бизнес-среде, еще предстоит выяснить.

Однако предприниматели уже требуют детально изучить метод, который применялся для установления новых тарифов, а также провести анализ несчастных случаев, чтобы понять, действительно ли деятельность тех или иных предприятий относится к высокому риску.

Нацпалата также решила вынести данный вопрос на уровень правительства, чтобы потребовать приостановить действие новых правил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1975151-kazahstanskiy-biznes-pozhalovalsya-na-slishkom-vysokie-strahovye-vyplaty-za-svoih-rabotnikov/