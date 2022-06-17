Казахстанские предприниматели стали больше тратиться на своих работников

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бизнесмены, нанимая работника, тратятся не только на его зарплату. В структуру расходов входят также налоги, обучение, жилье и многие другие, на первый взгляд, незаметные вещи. Какие суммы предприниматели платят за своих рабочих, узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января 2023 года предприниматели за счет собственных средств начнут платить дополнительные 5% в ЕНПФ на индивидуальные пенсионные счета своих работников. Это может сильно увеличить нагрузку на бизнес.

Однако, как выяснили аналитики Finprom, расходы работодателей и так растут из года в год. В 2021 году их затраты на содержание рабочей силы составили 12,4 трлн тенге, это на 17,8% больше, чем годом ранее.

Инфографика: finprom.kz

Отмечается, что большая часть трат (10,8 трлн тенге) пришлась на фонд заработной платы.

В региональном разрезе наибольшие расходы на содержание рабочей силы понесли предприниматели Алматы и Нур-Султана - 1,9 трлн и 1,3 трлн тенге соответственно. Далее идут Атырауская (1,2 трлн тенге) и Карагандинская (1,1 трлн тенге) области.

Инфографика: finprom.kz

На что тратятся бизнесмены

Как упоминалось выше, в структуре затрат на содержание рабочей силы 10,8 трлн тенге (86,8%) пришлись на фонд заработной платы работников. По сравнению с 2020 годом, наблюдается рост на 18,7%.

Инфографика: finprom.kz

Это вписывается в отчеты правительства о росте заработных плат в стране. Напомним, официальная статистика гласит, что средняя зарплата в 2021 году была равна 250 тысячам тенге.

Однако стоит отметить, что в данной статистике не участвуют малые предприятия, а таких в стране - большинство. Если их учитывать, реальные размеры зарплат могут оказаться другими.

Впрочем, из всей суммы, которая пришлась на фонд заработной платы, только 7,9 трлн тенге были выплачены в качестве зарплат. Еще 1,5 трлн тенге ушли на премии и единовременные выплаты.

870,7 млрд тенге работодатели направили на оплату за неотработанное время и 523,1 млрд тенге на компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда.

Инфографика: finprom.kz

Расходы, не входящие в фонд заработной платы

В свою очередь, выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы, составили 1,6 трлн тенге. Из них:

налоги - 693,2 млрд тенге;

расходы на соцзащиту работника - 663,3 млрд тенге;

расходы по обеспечению работников жильем - 79,6 млрд тенге;

расходы на обучение работников - 32,6 млрд тенге;

проведение культурных мероприятий - 17,6 млрд тенге.

Инфографика: finprom.kz

В целом же объем затрат, не связанных с фондом заработной платы, вырос на 12,2% за год, и это не предел. В 2023 году к этим расходам прибавится и пятипроцентный взнос в ЕНПФ на индивидуальные пенсионные счета работников, который предприниматель обязан будет совершать за свой счет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974584-kazahstanskie-predprinimateli-stali-bolshe-tratitsya-na-svoih-rabotnikov/