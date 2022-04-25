Сколько малообеспеченных казахстанцев получили соцпомощь с начала года

Иллюстративное фото: pixabay.com

Адресная социальная помощь (АСП) назначается семьям с низкими доходами. Сколько человек с начала 2022 года получили помощь от государства, узнали журналисты NUR.KZ.

В прошлом году, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, адресная социальная помощь была назначена 990,5 тысячи человек в Казахстане. Это больше, чем годом ранее. Тогда АСП получили 936 тысяч человек.

В Минтруда рассказали, сколько семей получили соцпомощь с начала 2022 года.

Кому назначается АСП

Для того, чтобы претендовать на получение адресной социальной помощи, нужно соответствовать следующим критериям:

общий доход семьи не должен превышать 70% от прожиточного минимума (ПМ). все трудоспособные члены семьи должны быть трудоустроены. при отсутствии постоянной работы все трудоспособные члены семьи должны участвовать в мерах содействия по их занятости. То есть, должны искать постоянную работу.

Если не соблюдено хотя бы одно из этих условий, то адресная социальная помощь не назначается.

АСП и прожиточный минимум

При назначении адресной социальной помощи ориентируются на прожиточный минимум на душу населения. Для каждого региона он свой и рассчитывается каждый месяц на основе стоимости товаров из минимальной потребительской корзины.

В нее входят крупы, овощи и фрукты, хлеб, мясо, молочные продукты и яйца - всего 43 наименования. Помимо продовольственных товаров в потребительскую корзину также входит и оплата товаров и услуг.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Таким образом, прожиточный минимум может сильно отличаться от региона к региону. Так, по данным Бюро национальной статистики, самый большой показатель ПМ в первом квартале 2022 года в Мангистауской области - 43 882 тенге, а самый низкий - в Актюбинской области - 35 629 тенге.

Жители этих регионов будут считаться малоимущими только в том случае, если их доход на одного человека будет меньше 30 717,4 тенге - в Мангистауской области, и меньше 24 940,3 тенге - в Актюбинской области. То есть, семья, которая попадает под определение малоимущей в одном регионе, может не считаться таковой в другом.

Сколько получателей АСП в 2022 году

За первый квартал 2022 года в Казахстане 503,5 тысячи человек из 98,1 тысячи семей получили адресную социальную помощь. У всех этих семей доход не превышал 70% от регионального прожиточного минимума.

Помимо денежной помощи малоимущие семьи получают также и гарантированный социальный пакет (ГСП). ГСП - один из механизмов оказания помощи малоимущим семьям, который направлен на обеспечение детей дошкольного возраста.

С начала года 124,5 тысяч детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Стоит отметить, что из-за режима ЧП, который был введен в январе текущего года, всем получателям адресной социальной помощи выплаты были автоматически продлены до конца первого квартала 2022 года.

Каждая малоимущая семья Казахстана может рассчитывать на социальную помощь от государства. Для назначения АСП нужно обратиться в центр обслуживания населения (ЦОН) или же подать заявку на портале электронного правительства eGov.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1966620-skolko-maloobespechennyh-kazahstantsev-poluchili-sotspomosch-s-nachala-goda/