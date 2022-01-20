Каков средний размер государственных пособий в Казахстане

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В прошлом году общая сумма выплат в виде пособий по инвалидности и потере кормильца составила почти 400 млрд тенге. Сколько казахстанцев получают данные пособия и каков их средний размер, читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2021 году из республиканского бюджета было выплачено более 391 млрд тенге в виде двух видов пособий. Из них на госвыплаты по инвалидности было направлено 310,6 млрд тенге, а по случаю потери кормильца – 81,3 млрд тенге.

Только в декабре прошлого года на пособия по инвалидности перечислено 27 млрд тенге, по случаю потери кормильца направлено 7,4 млрд тенге.

На 1 января 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 529,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 168,3 тыс. человек.

Напомним, что согласно изменениям, внесенным осенью прошлого года, дети с ограниченными возможностями могут одновременно получать пособие по инвалидности и пособие по случаю потери кормильца, если они потеряли одного или обоих родителей (кормильцев).

Эта новая норма позволила более 2 тыс. детей приобрести право на получение сразу двух государственных социальных пособий.

Ранее в законодательстве предусматривалось получение только одного вида государственных социальных пособий: или по инвалидности, или по случаю потери кормильца.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев скончавшегося кормильца, а также от величины прожиточного минимума. В текущем году он был увеличен до 36 018 тенге.

Таким образом, на начало года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 51 094 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 836 тенге.

Напомним, что гражданам с ограниченными возможностями, у которых наступает срок переосвидетельствования, на время действия режима ЧП инвалидность была продлена автоматически по ранее установленной группе. Эта мера охватила 2,7 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1952037-kakov-sredniy-razmer-gosudarstvennyh-posobiy-v-kazahstane/