Арсенал оружия и полицейский щит нашли на ферме в Алматинской области

Фото: ДП Алматинской области

На ферме, расположенной в 120-130 км от Алматы, правоохранители обнаружили арсенал оружия и полицейский щит. Против владельца крестьянского хозяйства возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

12 января к полицейским Енбекшиказахского района поступила информация, что в одном из крестьянских хозяйств близ села Шелек складировано огнестрельное оружие и боеприпасы.

Оперативники, осмотрев территорию фермы, подтвердили информацию об обнаружении арсенала оружия.

Фото: ДП Алматинской области

"В пристройке дома был обнаружен тайник с огнестрельным оружием. Было изъято два охотничьих ружья 16 калибра, пневматическая винтовка марки МР-512 калибра 4,5 мм, большое количество гильз и патронов 16 и 20 калибра, магазин от гладкоствольного ружья марки ТОЗ-106, патроны к нарезному оружию калибра 5,6 мм, банка бездымного пороха "Сокол", 0,5 кг дроби, а также полицейский щит", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Фото: ДП Алматинской области

Выяснилось, что хозяин фермы был ранее судим за хранение наркотических средств. Сейчас полицейские пытаются установить источник происхождения оружия и спецсредств в виде щита сотрудников силовых структур.

Фото: ДП Алматинской области

По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что двух братьев задержали в ходе спецоперации за участие в погромах в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951182-arsenal-oruzhiya-i-politseyskiy-schit-nashli-na-ferme-v-almatinskoy-oblasti/